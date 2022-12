Campo Ascolano, arriva NataleInCanto

Anche quest’anno la magia del Natale a Campo Ascolano, a Pomezia, arriva sulle note musicali suonate dai componenti dell’Associazione Musicale Incontrocanto, che presenta la X Edizione della Rassegna NataleInCanto.

Sabato 10 Dicembre alle ore 19:30 presso la Parrocchia San’Agostino di Campo Ascolano si esibiranno in concerto il Coro Polifonico Incontrocanto di Ardea diretto dal M° Francesco De Stefani ed il Gruppo Vocale Exafonix di Cerveteri diretto dal M° Luana Pallagrosi, con un repertorio che spazia dai canti di Natale, al Pop e al Gospel. Si entrerà così nell’atmosfera natalizia, quest’anno un po’ più austera a causa della mancanza di decorazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha deciso di risparmiare e mettere solo gli alberi di Natale nelle due piazze principali di Pomezia e Torvaianica.

Il resto è lasciato dunque all’iniziativa privata, e questa è un’ottima occasione per entrare nello spirito della festa e per socializzare con in propri concittadini. Ricordiamo che l’ingresso libero.