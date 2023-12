Cantieri sulla Pontina, lavori fino a domani: chiusure e rallentamenti per gli automobilisti

Automobilisti disperati sulla Pontina: traffico bloccato tra Roma e Terracina per i cantieri stradali aperti.

Il nuovo anno inizia con disagi per gli automobilisti che percorrono la Pontina, con lavori di manutenzione che causano rallentamenti e chiusure temporanee lungo la statale che collega Roma a Latina. Dopo la pausa natalizia del 25 Dicembre 2023, i cantieri sono ripresi a pieno ritmo, coinvolgendo entrambe le direzioni della strada.

Caos Pontina per i cantieri stradali

I lavori attuali, in programma fino a domani, giovedì 28 dicembre 2023, si concentrano sulla manutenzione dei cartelli pubblicitari lungo la statale. Per garantire la sicurezza degli operai, come spiega Il Messaggero, Anas ha implementato restringimenti a tratti della corsia di destra e brevi chiusure della complanare, se presente. Queste restrizioni sono presenti sia in direzione di Roma che verso la località di Terracina, in provincia di Latina.

Le regole per i cantieri operativi sulla Pontina

Durante la notte, la sosta dei mezzi di cantiere è consentita attraverso la chiusura delle corsie di destra da mezzanotte alle 6 del giorno successivo. Durante le ore diurne, dalle 9.15 alle 16 di oggi e domani, è permesso il restringimento delle complanari per la sosta dei macchinari necessari agli interventi. Le corsie di destra di entrambe le carreggiate saranno ristrette nei tratti interessati dai lavori solo per il tempo necessario ai lavori.

Gli interventi sulla Pontina per garantire la sicurezza stradale

Parallelamente, altri cantieri lungo la Pontina si concentrano su interventi di emergenza per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale dopo danneggiamenti alle strutture causati dagli incidenti. Questi lavori, che termineranno entro la giornata di domenica 31 dicembre 2023, coinvolgono l’intero tracciato da Roma a Terracina e viceversa, con chiusure a fasi alternate di una corsia di marcia alla volta, parzializzazioni o chiusure temporanee degli svincoli.

La sostituzione delle barriere di protezione sulla Pontina

Infine, fino al 1° aprile 2024, saranno in corso interventi di riparazione, sostituzione e adeguamento delle barriere di protezione lungo l’intero tracciato della Pontina. Anche in questo caso, sono previste chiusure a fasi alternate e deviazioni del traffico per consentire agli operai di lavorare in sicurezza. La situazione del traffico lungo la tratta sarà costantemente monitorata, e l’Anas si riserva la facoltà di impartire ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione durante i lavori.