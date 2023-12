Capodanno 2024 a Roma: dove andare con i bambini

L’ultimo dell’anno si avvicina e non sapete dove trascorrerlo con i vostri bimbi? Per fortuna Roma offre tantissime soluzioni per celebrare Capodanno 2024 in famiglia e con i più piccini, grazie alle formule che ristoranti e location offrono ai genitori e ai gruppi di amici che voglioni divertirsi ma con serenità.

I vostri bambini non vedono l’ora di festeggiare Capodanno 2024 ma non avete la più pallidea idea di dove e come farlo? Ecco allora alcune proposte su dove andare con i bambini a Roma per la notte del 31 dicembre 2023.

Capodanno a Roma con i bambini al Junior Village

Capodanno 2024 è alle porte e al Junior Village Roma i bambini si divertiranno talmente tanto che alla mezzanotte arriveranno con difficoltà. Per loro il Capodanno sarà unico e indimenticabile con gonfiabili, scivoli e tanti giochi. La sala si trova in via Ruderi di Torrenova 55 (zona Roma-Casilina). Maggiori info qui.

Capodanno al ristorante “Sapori dal mondo”

Grande Capodanno gastronomico anche quest’anno da Sapori dal Mondo, l’unico ristorante a Roma con tantissime postazioni cooking show con piatti da tutto il mondo, che permetterà di realizzare un giro culinario del pianeta, in una sola serata. E per questo Capodanno 2024 con i bambini a Roma è previsto un menu di super lusso e attività per stare festeggiare insieme come musica Live, animazione per bambini in aree dedicate. Il ristorante “Sapori dal Mondo” si trova in via Giorgio Zoega, 59. Per info e prenotazioni: 06 8781 2885

Capodanno a Ostia Antica al “Casale Girasole”

Per questo 31 dicembre 2024 nel ristorante family friendly di Ostia Antica è prevista apertura serale con menu fisso, dj set e animazione per bambini. Il Casale Girasole si trova in via di Piana Bella 30 (zona Ostia Antica). Per info e prenotazioni: 3331018023 o visitate questo link.

Capodanno al ristorante “La Masseria”

Anche qui hanno pensato a un bel Capodanno 2024 a Roma con i bambini. Il ristorante “La Masseria” per il Veglione del 2024 ha pensato a tutto con animazione per bambini, musica e Dj Set per tutta la serata e fuochi d’Artificio. Il ristorante La Masseria si trova in via Castel di Leva 76. Per info e prenotazioni: 3518338279 o visitate questo link.

Capodanno con pernotto all’agriturismo “La melazza”

Un agriturismo molto gettonato fra le famiglie romane è la “Melazza” di Cesano, che in genere va sold out in pochissimo! Ecco cosa ci offre per questo Capodanno 2024 con i bambini, vicinissimo a Roma e con pernotto: un pacchetto Completo adulto in camera matrimoniale; un pacchetto completo adulto € 205,00 in camera singola; un pacchetto completo Bambino. Per info: infolamelazza@gmail.com

Il Pacchetto dell’agriturismo “La melazza” comprende :

– Cenone del 31 dicembre 2023 con musica fino a tarda notte

– Pernotto in Albergo

– Colazione in Agriturismo

– Pranzo del 1° gennaio 2024

Capodanno a Cinecittà World

Al Cinecittà World si terrà una grande festa di Capodanno a Capodanno 2024. Il parco sarà aperto dalle 18 in poi, con 40 attrazioni, concerti, DJ Set, cene e cenoni, la mezzanotte con il grande spettacolo di fuochi d’artificio. Qui il programma della serata: https://www.cinecittaworld.it/it

Ristoranti con gonfiabili il 31 dicembre

Chi festeggia il Capodanno con i più piccoli può scegliere uno dei parchi divertimento della città, come Cinecittà World o MagicLand, quest’ultimo rimarrà aperto il 31 dicembre dalle 10.30 alle 15. In alternativa, potresti passare metà giornata al parco e poi celebrare la serata con il brindisi di mezzanotte in un ristorante con giochi per bambini a Roma e dintorni. Qui ti riportiamo alcuni ristoranti con l’area gioco/gonfiabili:

Capodanno al Teatro Ghione con “Abracadabra – La notte dei miracoli”

A Capodanno, “Abracadabra – La Notte dei Miracoli” torna a Roma con un evento che unisce magia e solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto a Uniphelan e Anta Onlus per donare un sorriso alle famiglie e ai bambini in difficoltà. Nel corso della serata, illusionisti di fama mondiale si esibiranno in numeri strabilianti: preparati a rimanere con il fiato sospeso! Maggiori info qui.

Capodanno con i bambini al Teatro Furio Camillo

Al Teatro Furio Camillo quest’anno il Capodanno 2024 con i bambini si festeggia assieme a Daniele Antonini e al suo spettacolo di magie comiche, giocolerie, clownerie e l’immancabile esibizione delle bolle di sapone passerete un Capodanno 2024 con i bambini, davvero indimenticabile. Il clown, un po’ sognatore, un po’ comico, un po’ poeta, sarà in grado di trascinare in un bellissimo mondo parallelo proprio tutti, dai piccolissimi ai nonni. A seguire buffet di dolci, giochi, balli e brindisi. La prenotazione è obbligatoria a questo numero 06 97616026 o tramite email a info@teatrofuriocamillo.com

Capodanno al teatro Mongiovino

Il Capodanno per bambini a Roma del Teatro Mongiovino è oramai una vera e propria istituzione. Quest’anno sul palco di questo teatro ricco di storia, la sera del 31 dicembre salirà WOOW! uno spettacolo comico surreale, clown, non verbale, Produzione Teatro C’art

Una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame e metallo, con ruote, motore e impianto audio, attraverserà la scena. All’apparenza sono due personaggi bizzarri e fuori dal comune, ma poi si scoprono ballerini, atleti, tra slapstick e giochi l’intento è far divertire il pubblico. Il loro veicolo è la loro casa e la piazza è il luogo ideale per prendersi una pausa durante il lungo viaggio.

In questa sosta condivideranno un po’ della loro visione del mondo fatta di gioco, movimento, danza e magia per poi partire verso la prossima destinazione a bordo del loro fantastico mezzo. E poi, come ogni Capodanno, si brinderà insieme a mezzanotte, festeggiando e ballando. Per info e prenotazioni: mongiovino@accettellateatro.it