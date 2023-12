Capodanno 2024 a Roma: gli eventi da non perdere in città

Dopo il Natale le feste non sono finite, ma arriva la tanto attesa fine dell’anno insieme a tutti i buoni propositi per il 2024. Non sapete ancora cosa fare a Capodanno? Se non riuscite a decidere cosa fare il 31 dicembre, ecco alcune idee per passare una bellissima giornata di festa tra mostre, mercatini e concerti in piazza.

Cosa fare e dove andare a Capodanno 2024 a Roma

La capitale offre tantissime opportunità per un capodanno indimenticabile all’insegna della festa e del divertimento. Dall’acclamato “concertone” a spettacoli teatrali, presepi ed eventi per bambini. Ecco tante idee per un capodanno da sogno a Roma.

Il ‘concertone’ al Circo Massimo

Concertone di Capodanno 2024 al Circo Massimo. Comincia il conto alla rovescia per gli artisti che saluteranno il nuovo anno nella Capitale. l concertone comincerà alle 21.30 e finirà all’1.30 con l’intenzione di intrattenere gli appassionati e magari coinvolgere anche qualche occasionale.

Sul palco del Circo Massimo saliranno, tra gli altri, Francesca Michielin e Lazza. Tutto rimandato – in provincia – invece per Emis Killa. La situazione a Roma resta sotto controllo. Non resta che fare i conti con la grande sorpresa: la presenza di Blanco.

Orari musei e mostre per Natale 2023, Capodanno e Epifania 2024

MUSEI STATALI

– Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps): Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

Crypta Balbi: Chiuso momentaneamente al pubblico

– Terme di Caracalla: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Mausoleo di Cecilia Metella: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Villa dei Quintili e Santa Maria Nova: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Galleria Borghese: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Galleria Nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini e Palazzo Corsini: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo Nazionale del Palazzo di Venezia VIVE: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023.

– Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) VIVE: Aperto tutti i giorni.

– La Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea – La Galleria: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo H. C. Andersen: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo Boncompagni Ludovisi: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo Nazionale degli Strumenti Musicali: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Galleria Spada: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Parco Archeologico di Veio – Santuario etrusco dell’Apollo (o di Portonaccio): Verificare eventuale apertura nel sito ufficiale.

– Museo Mario Praz: Attualmente chiuso al pubblico

– ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Pantheon: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.



– MuCiv – Museo delle Civiltà: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024.

– Museo della Via Ostiense – Porta San Paolo: Attualmente chiuso al pubblico

– Museo Aristaios: Chiuso Domenica 24 dicembre; aperto Lunedì 1 gennaio 2024 dalle 12-18.



Parco archeologico di Ostia antica

– Area archeologica di Ostia antica: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.

– Castello di Giulio II: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.

– Necropoli di Isola Sacra e l’area archeologica di Portus e il Museo delle Navi: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.

– Porti imperiali di Claudio e di Traiano: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.

– Museo Ostiense: Temporaneamente chiuso

– Villa Adriana a Tivoli: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.

– Villa d’Este a Tivoli: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie su progetto MiC.

MUSEI DI ROMA CAPITALE

Domenica 24 dicembre 2023:Aperto dalle ore 10 alle 14

Lunedì 25 dicembre 2023: Chiuso

Martedì 26 dicembre 2023: Aperto con orario regolare

Domenica 31 dicembre 2023: Aperto dalle ore 10 alle 14

Lunedì 1 gennaio 2024: Chiuso salvo aperture straordinarie

Sabato 6 gennaio 2024: Aperto con orario regolare

Domenica 7 gennaio 2024 (prima domenica del mese con ingresso gratuito): Aperto con orario regolare

– Musei Capitolini: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Centrale Montemartini: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo dell’Ara Pacis: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo di Roma Palazzo Braschi: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Galleria d’Arte Moderna: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Casa Museo Alberto Moravia: visitabile solo con visita guidata a prenotazione obbligatoria il 2° sabato del mese

– Musei di Villa Torlonia (con la Serra Moresca): Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo di Casal de’ Pazzi: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo di Roma in Trastevere: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo Civico di Zoologia: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo di scultura antica Giovanni Barracco: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo Napoleonico: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo Pietro Canonica: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Museo delle Mura: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Villa di Massenzio: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Planetario: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

– Area Archeologica dei Fori Imperiali: Aperto tutti i giorni salvo chiusure straordinarie

– Area Sacra di Largo Argentina: Aperto Sabato 24 e Domenica 31 dicembre 9.30-14.00. Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

CIRCO MAXIMO EXPERIENCE: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024. Aperto Sabato 24 dicembre e Domenica 31 dicembre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 14.00

CASINA DI RAFFAELLO: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

Dal 27 dicembre al 5 gennaio in programma attività ludico-educative all’aperto e negli spazi interni. Prenotazione obbligatoria allo 060608

TECHNOTOWN: Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024 salvo aperture straordinarie

MAUSOLEO DI AUGUSTO: Chiuso per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Augusto Imperatore

MUSEI VATICANI: Chiuso Lunedì 25, Martedì 26 dicembre, Domenica 31 dicembre 2023, Lunedì 1 gennaio e sabato 6 gennaio 2024; Aperto Domenica 24 dicembre 2023 con ingresso gratuito.



PALAZZO DEL QUIRINALE

Chiuso dal 23 dicembre 2023 al 8 gennaio 2024

PALAZZO MADAMA (SENATO)

Chiuso. Visite sospese

PALAZZO MONTECITORIO

Chiuso. Verificare le visite nel sito ufficiale.



MUSEO EBRAICO DI ROMA

Chiuso il sabato

Da domenica a giovedì: aperto dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso alle 15.15)

Venerdì aperto dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.15)

GALLERIA DORIA PAMPHILJ

Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024

Aperto Domenica 24 dicembre 2023 dalle ore 9 alle 16.30 (ultimo ingresso ore 15.30)

Aperto Domenica 31 dicembre 2023 dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso 18)

DOMUS ROMANE DI PALAZZO VALENTINI

Chiuso il martedì. Altri orari in via di definizione



MATTATOIO

Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024

Chiuso il lunedì. Altri orari in via di definizione



MACRO:

Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024

Chiuso il lunedì. Altri orari in via di definizione



PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI:

Domenica 24 dicembre 10.00 – 15.00 (ultimo ingresso ore 14.00)

Lunedì 25 dicembre 16.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Martedì 26 dicembre 10.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Domenica 31 dicembre 10.00 – 15.00 (ultimo ingresso ore 14.00)

Lunedì 1 gennaio 16.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) Apertura straordinaria con ingresso gratuito

MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo:

Chiuso Lunedì 25 dicembre

Aperto:

Domenica 24 dicembre ore 11 – 16

Domenica 31 dicembre ore 11 – 16

Lunedì 1 gennaio ore 11 – 20

Sabato 6 gennaio ore 11 – 19

BIOPARCO:

Chiuso Lunedì 25 dicembre

EXPLORA:

Chiuso Lunedì 25 dicembre 2023 e Lunedì 1 gennaio 2024

Altri orari in via di definizione





MOSTRE

Favoloso Calvino – Scuderie del Quirinale

Aperto tutti i giorni

Domenica 24 dicembre dalle ore 16 – 18.45

Lunedì 25 dicembre dalle ore 16 – 18.45

Domenica 31 gennaio dalle ore 10 alle 13.45

Lunedì 1 gennaio dalle ore 16 – 18.45

Escher – Palazzo Bonaparte

Aperto:

Domenica 24 dicembre 9.00-18.00

Lunedì 25 dicembre 14.30-21.00

Dal 26 fino al 30 dicembre 9.00-21.00

Domenica 31 dicembre 9.00-18.00

Lunedì 1 gennaio 12.00-21.00

Dal 2 fino al 7 gennaio 9.00-21.00

EMOTION. L’arte contemporanea racconta le emozioni – Chiostro del Bramante

Aperto:

24 dicembre: dalle 10.00 alle 16.00 (chiusura biglietteria ore 15)

25 dicembre dalle 16.00 alle 21.00 (chiusura biglietteria ore 20)

26 dicembre dalle 10.00 alle 21.00 (chiusura biglietteria ore 20)

31 dicembre dalle 10.00 alle 19.00 (chiusura biglietteria ore 18)

1 gennaio dalle 11.00 alle 21.00 (chiusura biglietteria ore 20)

Tutti puzzle per l’arte – Palazzo Merulana

Chiuso lunedì 25 dicembre 2023 e lunedì 1 gennaio 2024

Chiuso il lunedì e martedì

L’arte nei fumetti di Massimo Fecchi + L’arte nei manifesti di Rodolfo Valcarenghi

Dal futurismo all’arte virtuale

La Vaccheria

Chiuso lunedì 25 dicembre 2023 e lunedì 1 gennaio 2024

Chiuso il lunedì e martedì