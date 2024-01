Degrado alla Stazione Termini di Roma, Carabinieri in azione per contrastare lo spaccio di droga e il furto nei negozi.

Nuovi controlli dei Carabinieri alla Stazione Termini di Roma, per un’operazione per garantire la legalità e lotta al degrado all’interno di questa zona nel Centro Storico. I militari nuovamente hanno dovuto contrastare fenomeni di microcriminalità nella zona tra la zona di piazza dei Cinquecento e il quartiere Esquilino, con azioni volte a fermare pusher o ladri in azione presso i negozi nelle vicinanze alla struttura ferroviaria.

Carabinieri a Termini: le operazioni di controllo contro il degrado

I Carabinieri del Gruppo di Roma, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno messo in piedi nelle scorse ore un controllo al tappeto nella zona della Stazione Termini. La capillare attività dei militari ha permesso di identificare 208 persone, fermare 88 veicoli e soprattutto permettere approfonditi controlli presso 9 attività tra l’Esquilino e la zona di Castro Pretorio.

Carabinieri a Termini: bloccato un ladro all’Esquilino

Nuovo campanello d’allarme nel quartiere Esquilino, dove un nuovo negozio è stato preso d’assalto nelle scorse ore. Il ladro, risultato essere un senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, si sarebbe inserito in un negozio d’abbigliamento presente su via Gioberti per compiere un furto. Qui avrebbe sottratto illegalmente almo 100 euro di abiti, che avrebbe nascosto all’interno di uno zaino. Il soggetto è stato intercettato dai Carabinieri, che gli hanno trovato appresso anche tutti i vestiti rubati.

Carabinieri a Termini: le operazioni per contrastare il degrado e lo spaccio di droga

Diverse le operazioni dei Carabinieri per garantire la legalità nella zona della Stazione Termini. Sono state fermate tre persone nei pressi dei locali ferroviari, poichè trovate in possesso di dosi con hashish e marijuana. Fermati poi altri 11 soggetti, che avevano l’ordine di allontanamento dalla zona di Termini/Esquilino o addirittura un DASPO per non entrare nella città di Roma, realtà cittadina dove già in passato avevano provocato gravi problemi di ordine pubblico.