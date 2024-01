Carabinieri arrestano 24enne con oltre 4 kg di droga ad Ardea

Blitz per contrastare lo spaccio di droga ad Ardea: Carabinieri arrestano un pusher alle case popolari di Tor San Lorenzo.

Storie di droga nel Comune di Ardea, dove in queste ore è stato arrestato un giovane spacciatore di 24 anni. Nonostante la giovane età, il ragazzo probabilmente ricopriva un ruolo di predominio sulla piazza di spaccio locale, situata proprio all’interno delle case popolari di via dei Fenicotteri: a dimostrare questa ipotesi, il gran quantitativo di sostanza stupefacente trovata nella casa del pusher.

Droga ad Ardea: le indagini sulla piazza di spaccio alle case popolari

Le indagini dei Carabinieri si sarebbero intensificate nel quadrante delle case popolari di via dei Fenicotteri, nel quartiere di San Lorenzo. Qui i militari sarebbero stati incuriositi da un sospetto “via vai” da un appartamento all’interno del plesso residenziale, che vedeva la presenza di persone con tossicodipendenza note alle forze dell’ordine.

Il blitz nella casa dello spacciatore

I Carabinieri hanno arrestato il giovane spacciatore mentre usciva dalla propria casa, che vedeva l’installazione di una porta blindata all’ingresso e rinforzata con un’inferriata. All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto almeno 40 kg di droga. Principalmente era presente la cocaina, divisa in 40 panetti da 100 grammi e 300 dosi confezionate in involucri termosaldati.

Nel mercato della droga portato avanti dal giovane spacciatore, i clienti non trovavano solo la cocaina. Sempre nell’appartamento nelle case popolari di via dei Fenicotteri, i militari dell’Arma hanno rinvenuto la presenza di fumo, principalmente hashish. Lo spacciatore aveva nella dimora almeno 60 dosi di erba da vendere all’interno della propria piazza di spaccio.

Il materiale per confezionare la droga

Come in ogni arresto analogo ai danni di uno spacciatore di droga, anche in questo caso il pusher era fornito dei materiali per la vendita della sostanza stupefacente nella zona di Ardea. Sempre nella sua casa, il giovane 24enne aveva un bilancino di precisione per pesare le singole dosi, il materiale per confezionare la droga da vendere nella località balneare e oltre 2 mila euro in contanti.