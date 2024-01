Carabinieri arrestano 5 persone per furto a Roma: vittime turisti e persone distratte

Sono 5 gli arresti effettuati dai Carabinieri nel Centro Storico di Roma: i fermati si sono resi protagonisti di furto aggravato.

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 persone per furto aggravato. Gli arresti sono stati effettuati in seguito a servizi antiborseggio intensificati nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici nonché presso le stazioni della metropolitana della Capitale.

Arresti per furto a Roma: 5 persone in manette nel Centro Storico

In particolare, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino georgiano di 48 anni, senza fissa dimora, sorpreso in via del Teatro Marcello subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli di un passeggero tedesco che si trovava a bordo dell’autobus di linea “H”. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

I borseggiatori sulla Metro A e B di Roma

Poco più tardi, all’interno della metropolitana fermata Spagna, i Carabinieri della Stazione di Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un cittadino cubano di 37 anni, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Roma, sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza un iPhone 12 ad una turista italiana che, non si era accorta di nulla.

Invece, alla fermata metropolitana Colosseo, i Carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno arrestato una cittadina bosniaca di 35 anni, sorpresa subito dopo aver sottratto il portafogli di un turista giapponese che era in attesa del convoglio sulla banchina.

Il furto nei pressi della stazione Termini

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato in flagranza, un cittadino tunisino di 29 anni notato in via Principe Amedeo, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Roma Termini, mentre spintonava un cittadino del Bangladesh contro un muro, per poi asportargli il cellulare. Bloccato dai militari che hanno assistito alla scena, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Ladro in azione sul treno Nettuno-Roma

A bordo del treno regionale Nettuno – Roma, due Carabinieri liberi dal servizio e in borghese, con il supporto dei colleghi del Nucleo Carabinieri di Roma Scalo Termini hanno arrestato in flagranza un cittadino tunisino che a bordo del convoglio è stato sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza lo smartphone di una passeggera che, non si era accorta di nulla. Refurtiva recuperata e riconsegnata alla vittima. Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.