Carabinieri arrestano 57enne per traffico di droga a Roma

Blitz contro lo spaccio di droga a Roma Sud: Carabinieri arrestano pusher nella piazza di via dei Papiri a Castel di Leva.

Nuovi blitz antidroga dei Carabinieri a Roma, con i militari che questa volta sono intervenuti presso l’area del IX Municipio. Qui gli uomini dell’Arma hanno condotto un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di via dei Papiri, nella zona di Castel di Leva. Dopo attenti controlli, sono riusciti a fermare un pusher 57enne della zona e trovare le sue scorte di sostanza stupefacente.

Blitz di contrasto allo spaccio di droga a Roma Sud

I Carabinieri, provenienti dal Comando di Pomezia, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato, considerato come l’hanno trovato in possesso di diverse dosi di droga pronte per essere messe nel mercato della piazza di spaccio di Castel di Leva. L’uomo aveva aperto un mercato della droga all’interno dei plessi popolari, ritenuti peraltro tra le piazze di spaccio più conosciute e complesse della Capitale.

Il fermo dello spacciatore a Castel di Leva

L’uomo è stato colto mentre faceva da vedetta in un ascensore di via dei Papiri. Ascensore da dove, al naso dei militari, arrivava un forte odore di hashish. Come ha visto le uniformi dei Carabinieri, lo spacciatore ha provato a scappare sulle scale del plesso popolare, venendo fermato dopo un breve inseguimento con i militari e trovato in possesso di un quantitativo di droga.

La perquisizione sul pusher

La perquisizione effettuata dai Carabinieri, ha rinvenuto nelle tasche del pusher due dosi di cocaina. Inoltre, il soggetto aveva diversi soldi in contanti, provenienti probabilmente dall’attività di spaccio nella zona di Castel di Leva. Nell’ascensore da dove arrivava l’odore di erba, i militari hanno trovato altre quantità di droga occultata nei vani della struttura.

La droga nascosta nell’ascensore

Il pusher era riuscito a riadattare l’ascensore come un ripostiglio della droga, riuscendo a inserire pochi grammi di hashish all’interno di fessure o piccoli buchi creati appositamente per l’attività di spaccio.