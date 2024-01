Carabinieri arrestano due persone a Lavinio per spaccio di hashish

Nuovo episodio di droga nella frazione di Lavinio, ad Anzio: presi due spacciatori che commerciavano hashish in strada.

Blitz antidroga dei Carabinieri nel quadrante di Lavinio, nel Comune di Anzio. In una zona dove già altri controlli sulle piazze di spaccio avevano preso piede in passato, anche questa volta i militari dell’Arma sono riusciti a fermare l’azione illegale dei pusher. L’operazione dei Carabinieri si è svolta tra l’area della stazione ferroviaria e poi del quartiere Zodiaco.

Operazione antidroga dei Carabinieri a Lavinio

Il primo arresto si è svolto nel quartiere Zodiaco di Lavinio. A finire in manette è stato un giovane pusher romano di 19 anni, che era stato più volte segnalato alle Forze dell’Ordine. Al momento del fermo e della successiva perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e due bilancini di precisione, che evidenziano come la sostanza stupefacente fosse diretta al commercio della droga sul Litorale Romano e nel quadrante Zodiaco.

Droga alla stazione di Lavinio Lido

Dopo l’arresto di due pusher alla stazione di Lavinio Lido di qualche mese fa, i Carabinieri sono tornati nuovamente a fermare uno spacciatore all’interno di questi locali ferroviari nel Comune di Anzio. In questa occasione si è trattato dell’arresto di 31enne proveniente dal Marocco. L’uomo era già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, che sapevano come si trattasse di un senza fissa dimora e che sopravviveva grazie all’attività di spaccio nella zona della stazione ferroviaria.

La fuga e l’arresto del pusher

Lo spacciatore, come ha visto avvicinarsi i Carabinieri per il controllo di rito, ha provato una breve fuga per i locali della stazione di Lavinio Lido. Fugotto durato pochi minuti, con l’uomo che poi è stato prontamente bloccato. Al momento della perquisizione, lo spacciatore è risultato avere in tasca delle chiavi di una macchina. L’automobile era la sua e fungeva un preciso ruolo nell’attività di spaccio portata avanti dal nordafricano.

All’interno del veicolo c’era una sorta di ripostiglio della droga, con il portabagagli pieno di panetti di hashish. Materiale che aveva bisogno solo di essere confezionato e venduto nelle piazze di spaccio della zona.