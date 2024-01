Carabinieri di Colleferro: controlli in zona movida, 4 persone denunciate e 2 locali sanzionati

Controlli dei Carabinieri nella zona della movida di Colleferro: multate due attività e ritirata la patente a un automobilista ubriaco.

Operazione sicurezza a Colleferro, dove i Carabinieri hanno portato avanti dei controlli in queste notti nelle zone della movida locale. Attività per constatare la piena regolarità dei locali aperti nelle ore notturne, ma soprattutto al fine di contrastare episodi di grave degrado per le strade della città e garantire una movida tranquilla all’interno dei confini comunali.

Controlli sulla movida di Colleferro: ispezioni alle attività commerciali

I Carabinieri hanno effettuato diversi controlli presso le attività commerciali attive nella zona della movida di Colleferro. Due le attività sanzionate nell’ispezione dei militari in questa operazione: la prima verso un negozio con criticità igienico-sanitarie e per il mantenimento della carne, almeno 20 chili, senza nessuna tracciabilità.

Nella seconda attività, i Carabinieri hanno contestato l’abbattimento non idoneo di diversi prodotti alimentari che poi finivano sul mercato. Ai titolari delle due attività sono state sanzionate due multe dal totale di 5.500 euro.

Controlli sulla movida di Colleferro: l’autista ubriaco al volante

I Carabinieri sono stati chiamati a intervenire su un incidente stradale avvenuto nella zona di Colleferro. È stato fermato un 37enne residente nel Comune di Anagni, responsabile di incidente nella zona e risultato positivo al test alcolemico: aveva i valori cinque volte superiori alla soglia minima consentita dal Codice della Strada. Per l’uomo è arrivato subito il ritiro della patente.

Controlli sulla movida di Colleferro: fermato automobilista armato

Tra i controlli effettuati ai vari automobilisti nella zona di Colleferro, emerge anche il fermo a un’automobilista che era di passaggio dal posto. Una volta ispezionata la macchina dell’uomo, di 33 anni e con residenza a Roma, i militari gli hanno rinvenuto un arma addosso: il soggetto portava appresso un bastone tattico. L’asta, a scomparsa, era lunga almeno 42 centimetri e in grado di ferire una persona in una colluttazione. L’arma è stata subito in stato di sequestro dai Carabinieri di Carpineto.