Carmen Consoli ed Elvis Costello, in programma un loro storico concerto a Roma: ecco quando sarà

Carmen Consoli tornerà a esibirsi a Roma, ma non da sola. Con lei anche Elvis Costello, cantautore britannico e tra i volti più influenti della musica internazionale. Sarà una data storica, dove la cantautrice catanese porterà un’anima pura del pop rock sul palco con lei e in un concerto che nessun suo fan vorrà mai perdersi. Infatti, all’interno delle tre date italiane – di cui una a Roma – i due cantautori ripercorreranno i loro più grandi successi discografici.

Carmen Consoli ed Elvis Costello in concerto a Roma: quando?

L’appuntamento sarà all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, dove il 28 agosto il duo Consoli-Costello porterà grande musica all’interno della struttura. I concerti del duo musicale non si fermeranno alla Capitale d’Italia, considerato come impreziosiranno il loro tour anche con altre due date in giro per la Penisola: il 29 agosto a Palermo presso il Teatro di Verdura e il 31 agosto al Castello Sforzesco di Milano. Il concerto promette un viaggio musicale attraverso le carriere dei due artisti, fatte di grandi successi discografici e soprattutto cambiamenti sul genere musicale proposto. Le prevendite per prendere i biglietti dei concerti, per tutte e tre le date, si apriranno domani mattina alle 14.

Questa collaborazione, sul piano musicale, è attesa da anni. Lo stesso Elvis Costello aveva elogiato la musica della Consoli negli anni scorsi, tanto da raccontare in una vecchia intervista: “Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune celebrate band inglesi o americane in un intero concerto”. Cantante siciliana che oggi è impegnata con il proprio tour europeo, tanto che il 19 aprile terrà un proprio concerto a Bruxelles in Belgio. Nelle sue collaborazioni internazionali, la Consoli vanta lavori con David Byrne, Robert Plant (frontman dei leggendari Led Zeppelin) e Peter Gabriel (ex leader dei Genesis). Insomma, un’immensa artista italiana dalla fama internazionale.