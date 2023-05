Caro affitti studenti, il 26 maggio la protesta in piazza: ‘Sarà una mobilitazione nazionale’

Nonostante siano state smontante le tende a Sapienza, continuano le agitazioni degli studenti universitari per il caro affitti. Venerdì 26 maggio è prevista una protesta di piazza, che sarà alimentata dalle forze studentesche della sinistra radicale. Come annunciato da i movimenti politici che la compongono, si tratterà una mobilitazione nazionale che attiverà migliaia di studenti.

Protesta sul caro affitti degli studenti

La richiesta degli studenti è chiara: “Vogliamo più alloggi e in tempi rapidi”. Una richiesta che non è rimasta inascoltata, con la ministra Bernini che ha già stanziato dei fondi extra in tema di studentati. Questo nonostante il fenomeno non dipendesse dal Ministero dell’Istruzione, ma bensì dalle dipendenze comunali e regionali: responsabili, quindi, rintracciabili in troppe città e regioni tra gli esponenti del Centrosinistra italiano. Una dinamica che, almeno ieri, diversi manifestanti avrebbero fatto notare alla Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

La sfida alla ministra Bernini

Il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, seppur in colpevole ritardo, ha provato a rispondere al disagio di migliaia di studenti fuori sede. Rimane un dato, già all’inizio di settembre 2022 gli studenti avevano sollevato il problema al vecchio premier Mario Draghi, ottenendo solo silenzio e una proposta completamente ignorata dall’Esecutivo. Certo, oggi la Sinistra – anche giovanile – prova a cavalcare l’onda sulla questione, per provare a fare ostruzione al Governo guidato da Giorgia Meloni: ma quando governavano i democratici, hanno realmente fatto meglio di oggi?

La protesta di Cambiare Rotta

A guidare la protesta, a Roma come sul resto d’Italia, sarà il movimento giovanile di estrema sinistra “Cambiare Rotta”. Una critica che non si limita solamente a Giorgia Meloni e le sue indicazioni sull’Università, ma anche verso il Centrosinistra italiano. Una critica tutta interna alla sinistra italiana, che ancora una volta vuole mostrare un’area dei democratici vicini agli studenti solo per occorrenza, ma che all’occorrenza ha fatto ben poco sul problema.