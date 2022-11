Caro bollette, la Sapienza di Roma aiuta i dipendenti: arriva il bonus di 1.000 euro

Caro bollette. L’aumento del costo dell’energia fa sentire le proprie conseguenze sull’economia delle famiglie che sono messe a dura prova e si vedono costrette a rimodulare le loro abitudini e i loro consumi. In merito, un aiuto, un sostegno arriva dall’Università La Sapienza di Roma che ha deciso di fornire un bonus ai propri dipendenti. La misura interesserà il personale tecnico amministrativo e l’importo sarà pari a 1.000 euro netti.

Decreto aiuti del Governo Meloni: superbonus al 90%, dal caro bollette alle pensioni, le novità

Il bonus della Sapienza contro il caro bollette: l’annuncio

L’annuncio del bonus, che ricordiamo si rivolge al personale tecnico amministrativo, è arrivato dopo la chiusura positiva di un accordo di contrattazione integrativa. Il fino dell’agevolazione è quello di fornire un aiuto concreto alla famiglie che in questo delicato momento storico fanno fatica a sostenere il costo, sempre più alto delle bollette al quale si deve aggiungere anche quello del riscaldamento. L’importo del contributo è pari a 1.000 euro netti e verrà elargito alla fine dell’anno in corso.

Le parole delle rettrice

‘Con viva soddisfazione possiamo finalmente annunciare il piano di aiuti che Sapienza ha messo in campo per sostenere le famiglie del proprio personale tecnico-amministrativo e bibliotecario: un piano welfare che rimborserà 1000€ di utenze domestiche entro la fine dell’anno’, spiega la rettrice dell’Ateneo Antonella Polimeni che aggiunge: ‘Ancora una volta confermiamo la forte attenzione nei confronti dei lavoratori, in un momento di grandi difficoltà per le famiglie. Accanto alle azioni a favore delle studentesse e degli studenti, che sono esentati dalle tasse fino a 24mila € di isee, anche al secondo anno fuoricorso corso, interveniamo a sostegno del nostro personale TAB, e lo facciamo con ristori corposi’.