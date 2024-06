Caro ombrelloni, quanto costano sul litorale romano: i prezzi (aumentati) da Ostia a Santa Severa

Per l’abbonamento di un mese si può arrivare anche a 1.000 euro per una spiaggia attrezzata.

È una stagione balneare salatissima quella che si prospetta per tantissimi vacanzieri sul litorale romano. L’estate romana si attiene nel 2024 ai criteri del “caro ombrelloni”: prezzi più alti rispetto agli anni precedenti, con punte anche di 1.000 euro per un abbonamento mensile in località come Santa Marinella. Andare al mare così diventa un’esperienza quasi di lusso, riservata solo ai più temerari e a chi è in grado di permetterselo. La situazione varia da una meta all’altra lungo le coste del Lazio, ma il carovita sotto al sole, così come la tintarella, si sente eccome.

Lettini, ombrelloni e “tintarella” a peso d’oro nel Lazio

È di pochi giorni fa l’indagine che Assoconsumo, associazione che tutela il diritto dei consumatori, ha svolto nei Comuni Bandiera Blu di tutta Italia. Da Nord a Sud, l’associazione ha registrato un aumento del costo medio per l’affitto di lettini e ombrelloni per una settimana pari al 4%. La proiezione si riflette anche nel Lazio, dove accanto alla crisi economica, alla questione delle autorizzazioni, i costi degli affitti riflettono anche le difficoltà dei titolari degli stabilimenti. Molti, dovendo sopperire all’aumento dei costi di gestione o alle difficoltà dovute all’erosione costiera e alle mareggiate dei mesi scorsi, hanno pensato di alzare i prezzi.

Prezzi alle stelle per la balneazione: aumentano i costi da Ostia a Santa Severa

Il risultato è che per un’intera stagione (1° magggio – 30 settembre) a Ostia si può arrivare a pagare anche 7mila euro, che includono due lettini, un ombrellone e una doccia calda, come riporta Il Messaggero. Cifre astronomiche che però riguardano anche altre mete. A Castel Porziano il costo di un lettino, per esempio, è passato da 5 a 7 euro al giorno rispetto al 2023. A Santa Marinella si parla di 50 euro al giorno per la balneazione di un giorno. Fregene, ritenuta l’elite della costa laziale insieme a mete come il Circeo e Capocotta, punta invece sulla ristorazione: un primo piatto di pesce, con tavolino vista mare, può arrivare anche a 18 euro.

Tra le località più low cost in questa prospettiva c’è Santa Severa: qui un abbonamento mensile può aggirarsi tra i 600n euro e i 1800 euro, con punte di 6mila euro per tutta la stagione. Se si decide di affittare un lettino, si va dagli 8 ai 12 euro al giorno per le spiagge libere, se invece si opta per spiagge attrezzate i costi salgono. Un posto all’ombra, con sdraio, può arrivare a 75 euro nei giorni festivi.