Casa delle farfalle a Roma a Pasqua e Pasquetta 2024: orari e biglietti per domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile

Immersi in un’oasi verde, per vivere un’anticipazione di primavera, tra fiori variopinti e farfalle di ogni tipo. Ecco come e quando visitare la Casa delle farfalle di Roma.

A Pasqua e Pasquetta, si sa, le previsioni meteo sono sempre un’incognita. Perché allora non pensare a un’alternativa didattica, al chiuso o con i più piccini? La Casa delle Farfalle è un luogo magico nel verde, uno spazio incantato dove poter vivere un’esperienza unica, originale ed emozionante, a diretto contatto con alcune delle farfalle esotiche più belle del mondo (il parco ne conta oltre trenta specie!).

La serra delle meraviglie

Fulcro dell’attività è la grande serra, dove è stato ricreato un autentico ambiente tropicale in cui le farfalle possono svolazzare, deporre uova, alimentarsi e corteggiarsi in una danza magica davanti ai vostri occhi. Sarà possibile osservare tutto questo in una vera esperienza immersiva, non da ammirare attraverso una teca ma letteralmente passeggiando attraverso questa realtà, con le farfalle che svolazzeranno letteralmente intorno a voi.

Cosa prevede la visita

All’interno, lo staff è formato da biologi ed entomologi qualificati, fornirà tutte le informazioni e offrirà visite guidate gratuite alla scoperta dell’intero ciclo vitale della farfalla. Per i più fortunati, sarà possibile assistere allo schiudersi della crisalide e alla nascita di una nuova creatura che dispiega le ali. Adatto sia ai grandi che ai piccolissimi.

Quanto costa il biglietto per la casa delle farfalle?

Il costo del biglietto per la Casa delle farfalle di Roma va da un minimo di 6 euro a un massimo di 10. Nello specifico, gli adulti pagano il biglietto a prezzo intero, 9 euro, mentre disabili e bambini dai 4 ai 12 anni in su pagano il biglietto ridotto di 6 euro.

Per i bimbi sotto i quattro anni l’entrata invece è gratuita. Al prezzo del biglietto il sabato, la domenica e i giorni festivi si possono associare altre attività a pagamento, come il truccabimbi (5 euro) e i laboratori didattici (5 euro).

I biglietti sono acquistabili alla cassa oppure online sul sito, dove con un euro in più è possibile acquistare la formula “open”, che permette di visitare il parco nella data e nell’orario che si preferisce. Quando agli amici a quattro zampe, sono i benvenuti, non possono entrare dentro la casa delle farfalle, ma possono usufruire del giardino esterno.

Orari di apertura della casa delle farfalle

La casa delle farfalle è aperta tutti i giorni inclusi i festivi con orario:

Dal Lunedì al Venerdì:

10:00 / 14:00 – 15:00 / 19:00

10:00 / 14:00 – 15:00 / 19:00 Sabato, domenica e Festivi

10:00 / 19:00 (ultimo ingresso 18:30)

In caso di pioggia la struttura rimane regolarmente aperta.

Come raggiungere la casa delle farfalle

La Casa delle farfalle si trova in via Annia Regilla, 245, Roma. Per arrivarci, è raggiungibile via mezzi pubblici: i bus 663 e 765 arrivano esattamente davanti al cancello di ingresso del parco. La fermata metro più vicina è “Arco di Travertino”, Linea A.

La struttura è prevista di parcheggio interno: Per maggiori info:info@lacasadellefarfalleonline.it