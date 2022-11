Casa Surace, è morta Nonna Rosetta: aveva 89 anni

Casa Surace piange la sua mitica ed inimitabile Nonna Rosetta, deceduta nelle ultime ore, all’età di 89 anni. La donna è venuta a mancare all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabile in tutta la comunità, fisica e virtuale, di coloro che la conoscevano ed avevano imparato ad amare il suo modo di fare. La donna era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita nel Comune di Sala Consilina, nella provincia di Salerno, dove il gruppo di Casa Surace ha la sua casa base. Tutti la consideravano come una vera nonna, di altri tempi, legata alle tradizioni di un tempo, ma dallo spirito vivace, curioso e aperto alla modernità. Il suo appeal sui social non ha bisogno di ulteriori commenti, e la sua capacità di scherzare erano unici e tanto apprezzati da tutti. Grazie al gruppo comico e a lei, in particolar modo, anche il paese di Sala Consilina è riuscito ad emergere mediaticamente e a farsi conoscere, così come tutto il Vallo di Diano. Nonna Rosetta era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri di Casa Surace, ma col tempo era diventata la nonna di tutti noi valdianesi espatriati. L’ultimo video con lei protagonista risale a circa un mese fa, incentrato sul ”risparmio energetico”.

Nonna Rosetta e il gruppo Casa Surace

Inutile sottolineare il suo grande successo: i suoi video sono famosi in tutto il mondo e vantano anche traduzioni in cinese e portoghese, avendo raggiunto milioni di visualizzazioni in ogni parte del pianeta. Le cause del suo decesso, al momento, rimangono ancora sconosciute. La sua partecipazione al gruppo di Casa Surace è avvenuta quasi per caso. La donna, infatti, per una vita è stata casalinga e detentrice di quel grande sapere tradizionale che solamente nei piccoli paesi meridionali viene ancora conservato e tramandato. Ma all’improvviso, era arrivata la svolta. Come lei stessa ha dichiarato in una intervista al Mattino: ”Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale.”