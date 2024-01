Cassino, 45enne tenta il suicidio con una siringa: salvato dai Carabinieri

Attimi di disperazione per un 45enne di Cassino che ha tentato di uccidersi prima con una siringa nel braccio e poi cercando di lanciarsi dal balcone di casa. I carabinieri sono riusciti a mettere in salvo l’uomo, affidandolo alle cure mediche.

Lo hanno trovato in preda a una crisi di astinenza, alterato e deciso a farla finita. Questa la scena palesata davanti ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, intervenuti il 4 gennaio 2024 per impedire a un 45enne di togliersi la vita. L’arrivo dei militari è stato necessario dopo le segnalazioni dei familiari disperati e l’ammissione dell’uomo di volersi suicidare.

Tentati di uccidersi con una siringa e poi buttarsi dal balcone: salvato in extremis

Momenti col fiato sospeso per i famigliari dell’uomo che ieri è stato salvato dai carabinieri di Cassino. Il 45enne, già noto alle Forze dell’Ordine, quando i militari lo hanno raggiunto è apparso in evidente stato di agitazione, perché in preda a una crisi di astinenza da stupefacenti.

Dopo le segnalazioni dei parenti preoccupati, le autorità sono infatti intervenute direttamente nell’abitazione del soggetto, trovandolo con un ago conficcato nel braccio per un tentativo di suicidio. Soccorso dal personale sanitario del 118, l’uomo è risultato in uno stato delirante, per cui pronunciava frasi sconnesse minacciando di uccidersi. Questo il fine ultimo per cui avrebbe tentato anche di buttarsi dal balcone di casa, anche qui salvato in extremis dai militari sul posto. Vista la gravità della situazione, l’uomo è stato affidato nuovamente al personale del 118 che lo ha trasportato con un’ambulanza presso il pronto soccorso di Cassino per le cure necessarie.