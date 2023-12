Cassino, studentessa straniera investita da un Suv: è gravissima

Studentessa straniera investita questa mattina presto mentre si recava a lezione presso l’Università di Cassino.

Ore di apprensione nel Comune di Cassino, dove una studentessa kazaka è stata investita questa mattina. Secondo i primi rilevamenti dei paramedici del 118, la ragazza dopo l’impatto versava in gravissime condizioni per le ferite riportate: è stato necessario il trasporto in ospedale con il Codice Rosso. Nonostante le ferite e le fratture riportate, non rischierebbe di morire.

Studentessa straniera investita per le strade di Cassino

La giovane questa mattina si stava recando all’Università, dove stava seguendo un corso per potersi laureare in Italia. Mentre attraversava la strada, la ragazza è stata presa da un suv che percorreva via Bonomi. I primi a prestare i soccorsi alla studentessa, oltre all’automobilista che l’aveva investita, anche numerosi passanti testimonia del disastroso incidente occorso.

I rilevamenti su via Bonomi a Cassino

Il drammatico incidente ha generato il caos per le strade di Cassino, considerato come si è svolto nell’ora di punta. È stato necessario bloccare la strada, così che le squadre di soccorso potessero accorrere ad assistere la giovane ragazza ferita, trasportarla in ospedale e successivamente compiere i rilevamenti del caso, che decreteranno le responsabilità sull’incidente occorso all’universitaria.

I soccorsi alla studentessa dell’Università di Cassino

L’uomo al volante del suv, accortosi subito della drammatica vicenda occorsa, è stato il primo a chiamare il 118 per soccorrere la giovane studentessa a terra dolorante e con diverse ferite a seguito dell’impatto. I medici occorsi ad assisterla hanno subito evidenziato la gravità della situazione, con la ragazza che probabilmente ha battuto la testa sul manto stradale nella caduta, ma dovrebbero aver scongiurato il pericolo di vita. Saranno necessarie le prossime ore per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute della ragazza.

I rilevamenti sul luogo dell’incidente a Cassino

Al momento, la Polizia Locale è ancora al lavoro per compiere i rilevamenti su via Bonomi. Le analisi condotte dagli agenti, nelle prossime settimane, dovrebbero decretare le esatte dinamiche legate al terribile incidente avvenuto a Cassino questa mattina.