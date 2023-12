Cassonetti in fiamme a Roma: emergenza rifiuti peggiora con atti vandalici

Dopo l’incendio di Malagrotta, cassonetti in fiamme nel territorio di Roma: colpiti tra i quartieri di Tor Bella Monaca e Monteverde.

Non si fermano i problemi di Ama nel territorio di Roma dopo l’incendio di Malagrotta. Dopo il virtuale collasso del TMB di Rocca Cencia, con la vicenda che è stata posta anche all’attenzione del governatore Francesco Rocca, sulla Capitale nella notte sono andati in fiamme numerosi cassonetti dei rifiuti. Chi ha colpito, è riuscito a creare situazioni su quasi tutti i quadranti della Città, con episodi vandalici nelle aree Ovest, Est e Nord della Città Eterna.

Cassonetti in fiamme a Roma: dov’è accaduto?

La prima segnalazione ci raggiunge dal dottor Marco Andrea Doria, che dopo l’incendio di Malagrotta sta documentando, nella sua rubrica “Monnezza Tour”, la situazione delle strade di Roma in piena emergenza rifiuti. Viene ripreso l’intervento dei Vigili del Fuoco presso un cassonetto in fiamme. L’episodio, come vediamo, è avvenuto alle prime luci del giorno, con i piromani che non si fanno problemi a colpire i contenitori dell’Ama durante la mattinata.

In fiamme un cassettone dell’Ama

Le fiamme non si placano, con altri gravi danneggiamenti che pesano sulla testa di Ama. In tal senso, l’account Twitter di Lavoratori_Ama denuncia le fiamme all’interno di un cassettone di Ama. La struttura, rara ma presente sul territorio di Roma, è concepita per portare un elevato numero di rifiuti al suo interno. Un mezzo che, più facilmente, è rintracciabile all’interno dei depositi Ama.

Cassettone in fiamme a Tor Bella Monaca

L’episodio è andato in scena a Tor Bella Monaca, in una zona dove già si erano manifestata gravi difficoltà con l’emergenza rifiuti di Roma. Qui probabilmente è stato esplodere un ordigno nell’immenso contenitore, con le fiamme che hanno bruciato un lato della struttura e numerosi rifiuti al suo interno. Solo l’intervento del personale Ama con gli estintori, ha evitato che tutta la struttura bruciasse nel rogo e causasse gravi conseguenze sul piano dell’inquinamento.