Castel Romano, vasto incendio: bruciano ettari di vegetazione (FOTO e VIDEO)

Grosso incendio sterpi tra Castel Romano e Pratica di Mare: le fiamme sono divampate intorno alle ore 15:00 di oggi, 14 agosto, e si sono rapidamente estese a causa del vento. Una enorme nube di fumo grigio si è alzata in cielo, in direzione Trigoria, visibile sia da Torvaianica che da Pomezia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con la squadra 13A e il Dos per coordinare l’intervento aereo, che verrà effettuato con un canadair o con un elicottero inviato dalla Regione Lazio. Al momento la squadra di terra sta cercando di tenere sotto controllo l’incendio per evitare che si propaghi maggiormente, ma il vento rende difficili le operazioni di spegnimento.