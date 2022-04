Castelli, va in giro con 250 dosi di cocaina e 10.000 euro in contanti: arrestato giovane pusher

Aveva trovato il modo di guadagnare in modo facile e veloce. La sua base di spaccio era un’auto a noleggio, su cui faceva salire il cliente di turno. Gli cedeva la droga, in cambio del denaro, poi lo faceva scendere.

Ma i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che lo tenevano d’occhio, hanno bloccato i suoi “affari”. E’ successo a Montecompatri, ai Castelli Romani. Lì i finanziari hanno arrestato un venticinquenne della zona, dopo averlo sorpreso con 54 grammi di cocaina e 73 di hashish.

25enne sorpreso in auto con un “cliente”

Una pattuglia di finanzieri del Gruppo di Frascati ha fermato il giovane. I militari, intenti in un giro di perlustrazione, lo hanno notato mentre era alla guida di una macchina a noleggio. Il 25enne si trovava insieme a un coetaneo, anche lui trovato con una dose di hashish. Il 25enne, che oltre alla grande quantità di cocaina e hashish aveva con sé anche 10.000 euro in contanti, dopo l’arresto è stato stato giudicato con rito “direttissimo”. Il secondo ragazzo invece è stato segnalato al Prefetto di Roma come assuntore di stupefacenti.

Cocaina purissima dal valore di 18 mila euro

La droga sequestrata, considerato l’elevato grado di purezza, avrebbero fruttato sulle piazze di spaccio circa 18 mila euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale per il contrasto dei traffici illeciti.