Castelnuovo di Porto, uomo morso da un topo nel sonno

Paura a Castelnuovo di Porto: cittadino morso da un topo mentre dormiva in casa. Nella provincia di Roma è emergenza ratti.

È emergenza topi nella provincia di Roma, in un episodio che questa volta ci arriva dal piccolo Comune di Castelnuovo di Porto. Qui un cittadino è stato morso da un topo dentro la sua casa, con il roditore che lo avrebbe aggredito nel sonno. Solo l’intervento di un medico ha scongiurato gravi problemi di salute per l’uomo, che ha sventato problemi seri alla propria salute con la puntura dell’antitetanica e la somministrazione dell’antibiotico.

L’uomo morso da un topo a Castelnuovo di Porto

Il signore stava dormendo nel proprio letto di casa, quando improvvisamente un dolore lancinante al piede lo avrebbe svegliato di soprassalto. Al risveglio, ha trovato un dito sanguinante del piede, come se fosse stato morso da qualche animale. Allertato subito un medico, il sanitario ha potuto costatare come si trattasse di un morso di ratto e come servisse una cura per prevenire il contagio di gravi malattie.

Allarme topi nella provincia di Roma

Come spiega Il Messaggero in questa vicenda, a Roma si può parlare di emergenza topi. Non solo colonie con migliaia di ratti nei meandri delle zone romane, ma anche un proliferare di questi topi nelle zone della provincia. Le ultime segnalazioni ci portano nelle case dei cittadini, dove sempre più spesso vediamo questi animali girare sul pavimento.

La parola ai professionisti sui topi nelle case

Cosa attrae i topi nelle nostre case? I veterinari ci rispondono con alcune situazioni che spingono questi ratti ad avvicinarsi nelle nostre dimore. Gli animali sarebbero spinti anzitutto dalla ricerca di cibo, venendo attratti principalmente dall’odore degli alimenti. Per entrare nelle nostre dimore fanno uso di varie vie, che possono essere le condotte del bagno, le fessure nei muri o gli spazi legati all’areazione delle nostre sale. Punti dove i ratti trovano rifugio ed escono fuori quando desiderano “cercare cibo”.