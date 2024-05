Causa un incidente stradale per scappare dai Carabinieri: arrestato uno spacciatore a Mentana

Carabinieri arrestano uno spacciatore a Mentana, in Provincia di Roma: l’uomo per scappare dai militari ha causato un incidente stradale.

Stava scappando dai Carabinieri per le strade di Mentana, quando nella fuga ha colpito un’automobile in transito e finito la sua corsa al ciglio di una strada. E’ la storia di uno spacciatore della Provincia di Roma, che ha provato a forzare il posto di blocco dei militare ed evitare le manette: un arresto che sarebbe arrivato quasi sicuramente, considerato come il pusher, di appena 19 anni, transitava carico di varie sostanze stupefacenti.

La fuga dai Carabinieri nel Comune di Mentana

Tutto parte da un normale controllo stradale dei Carabinieri per le strade di Mentana, con i militari che avevano fermato un giovane con il proprio motorino. Il ragazzo, al volante dello scooter, aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per alcune manovre sospette. Il giovane, vedendo quasi chiusa la strada dai militari, ha deciso di forzare il blocco e scappare a tutta velocità dai Carabinieri. Una fuga durata pochi minuti, poiché dopo alcune manovre azzardate si è prima scontrato contro un’automobile in transito e poi è caduto ai bordi della strada. Inutile il tentativo di fuggire a piedi, con i militari che hanno subito bloccato il soggetto.

Il ritrovamento della droga del pusher

Al momento del riconoscimento, la perquisizione addosso ha rivelato il motivo della fuga del 19enne: addosso portava quasi venti dosi di cocaina, oltre poi a 100 grammi di hashish già confezionato per la vendita. Altra sostanza stupefacente è stata rintracciata all’interno dell’abitazione del ragazzo: nella casa è stata trovata altra cocaina e hashish pronto per il mercato nelle piazze di spaccio, oltre a 5 mila euro. Soldi in contanti che difficilmente il ragazzo avrebbe potuto guadagnare fuori dal mercato della droga, essendo ufficialmente disoccupato. I militari da diverso tempo avevano gli occhi sul 19enne, con la persona che era risultata interna a un’inchiesta sul mercato delle sostanze stupefacenti nella Provincia di Roma.