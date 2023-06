Centenario Aeronautica, Pontina bloccata: code anche sulla Pratica di Mare

Traffico impazzito sulla Pontina, dove le code in direzione Pomezia e Latina partono già da Spinaceto. I festeggiamenti relativi al centenario dell’Aeronautica Militare Italiana, iniziati oggi anche se in forma “privata”, visto che l’aeroporto nella giornata di venerdì, lo “Spotter Day”, è aperto solo per i familiari dei militari, hanno mandato in tilt la circolazione stradale tra Roma e il litorale a sud della Capitale.

Da questa mattina la SS 148 presenta code intense e in graduale aumento. Al momento si registrano file a tratti dal chilometro 14,00 fino a Pomezia. Non va meglio su via di Prativa di Mare: anche qui le auto sono in coda fino alla rotonda di via Arno. Code si registrano anche in direzione Roma, nel tratto tra Pomezia e Castel Romano. Fortunatamente non si segnalano incidenti.

Il programma del Centenario

Venerdì 16 giugno 2023, apertura riservata al personale dell’Aeronautica

La manifestazione prenderà il via domani, venerdì 16 giugno 2023, ma non sarà aperta al pubblico. La giornata inaugurale è infatti riservata al personale dell’aeronautica e alle relative famiglie. Questo ad ogni modo il programma:

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

apertura cancelli e attrazioni attive 10.00 inizio flying display storico

inizio flying display storico 12.20 Frecce Tricolori

Frecce Tricolori 15.25 Parata Aerea

Parata Aerea 16.47 Inno d’Italia e sorvolo HH-139

Inno d’Italia e sorvolo HH-139 16.51 Formazione 100

Formazione 100 17.15 RSV display

RSV display 20.00 chiusura cancelli

Programma Sabato 17 giugno 2023 festa Aeronautica a Pomezia

Questo invece il programma di sabato, primo giorno effettivo di festeggiamenti. Ricordiamo che all’interno degli spazi espositivi sono stati allestiti anche dei simulatori di volo posti all’interno di hangar per poter provare l’ebrezza del volo. I presenti potranno contare anche su stand enogastronomici posti all’interno dell’aeroporto. Ed è prevista infine anche una delle tappe della Coppa Italia droni. Ecco allora il programma di sabato 17 giugno 2023.

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

apertura cancelli e attrazioni attive 10.00 inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni

inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni 12.20 inizio NO fly window (arrivi VIP)

inizio NO fly window (arrivi VIP) 13.20 2^ parte flying display storico

2^ parte flying display storico 15.25 Parata Aerea

Parata Aerea 16.29 termine gara Coppa Italia Droni

termine gara Coppa Italia Droni 16.47 Inno d’Italia e sorvolo HH-139

Inno d’Italia e sorvolo HH-139 16.51 Formazione 100

Formazione 100 17.15 RSV display

RSV display 18.05 PAN

PAN 18.50-19.30 Flash Mob (con registrazione immagini)

Flash Mob (con registrazione immagini) 19.30-21.00 Intrattenimento musicale

Intrattenimento musicale 21.30 chiusura cancelli

Programma centenario aeronautica a Pratica di Mare Domenica 18 giugno 2023

Chiudiamo con il programma della domenica.