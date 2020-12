Centri commerciali e mercati aperti nei weekend: nel Lazio si valuta se prorogare l’ordinanza

I dati confortanti relativi ai contagi potrebbero indurre a una riapertura dei centri commerciali nei weekend. E’ quanto sta valutando la Regione Lazio a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta oggi a Roma in Prefettura. All”incontro, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti istituzionali del Comune di Roma e della Regione Lazio. Secondo fonti dell’agenzia di stampa Adnkronos, durante la riunione la Regione ha comunicato che sta valutando se prorogare l’ordinanza che vieta l’apertura dei centri commerciali e dei mercati all’aperto nel weekend, a seconda del miglioramento del quadro epidemiologico. Ovviamente, qualora l’ordinanza non venisse prorogata, i gestori verranno invitati al ferreo rispetto delle regole, che verranno verificate attraverso maggiori controlli anti assembramento, in particolare presso i mercati.