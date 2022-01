Cerca di sfuggire all’arresto dopo essere stato portato in caserma: uomo si butta dalla finestra

Si è buttato dalla finestra per evitare ulteriori controlli che avrebbero magari portato all’arresto o ad altre conseguenze. E così ha pensato a un’evasione alquanto improbabile, terminata all’interno di un’ambulanza. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, in provincia di Roma, a Colleferro. Il protagonista era stato condotto presso la Caserma dei Carabinieri per motivi che ancora non si conoscono e lì si stavano conducendo gli accertamenti di rito.

“Evade” buttandosi dalla finestra della Caserma dei Carabinieri: finisce in ospedale

L’uomo, credendo di poterla fare franca, ad un tratto ha aperto una finestra e si è lanciato di sotto, forse sperando di atterrare senza farsi male. La sua intenzione era probabilmente quella di poter far perdere le proprie tracce. Ma, ovviamente, la caduta non è stata indolore: l’uomo ha sbattuto violentemente a terra, riportando varie contusioni ed ecchimosi. La caduta non è passata inosservata, anche perché è stata notata da alcuni passanti, che inizialmente avevano scambiato l’uomo per un manichino gettato da qualcuno dalla finestra. Ma, avvicinandosi al punto in cui era caduto, si sono accorti che si trattava di un uomo e hanno lanciato l’allarme. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118.

L’uomo ha riportato solo lievi ferite e le sue condizioni non sono gravi. Non si conosce il motivo per cui il fermato fosse stato condotto in caserma. Seguiranno aggiornamenti.