Cerca di occupare un alloggio nelle case popolari, in manette un 43enne

Uomo cerca di occupare un alloggio all’interno delle case popolari di Sezze: tentativo di occupazione sventato dai Carabinieri.

Storie di emergenza abitative, quelle che ci arrivano dalle case popolari in Provincia di Latina. In queste ore, un signore è stato scoperto mentre cercava d’introdursi in un alloggio abitativo e poi occuparlo. Una situazione sventata grazie all’intervento dei Carabinieri, che sono stati allertati dagli attenti coinquilini della struttura abitativa e soprattutto la segnalazione dell’ente che gestisce il servizio residenziale pubblico.

Uomo cerca di occupare un alloggio nelle case popolari

La vicenda si è svolta presso un plesso popolare nella zona di Sezze. Qui, ieri pomeriggio un uomo di 43 anni ha provato a forzare la porta d’ingresso di un appartamento, con l’obiettivo di occuparne i locali per viverci probabilmente insieme ad altre persone. Una scena che non è passata inosservata agli altri coinquilini, che subito hanno allertato i Carabinieri e segnalato l’illecito che si stava svolgendo nella loro scala.

Carabinieri sventano l’occupazione della casa popolare

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l’uomo ormeggiare con una porta d’ingresso che collegava a un appartamento. Per occupare l’abitazione, l’uomo si era munito di diversi attrezzi da scasso: oggetti che, nei fatti, avrebbero dovuto danneggiare la porta blindata fino ad aprirla e consentirgli di occupare l’abitazione. Un’idea fortunatamente sventata dal pronto intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto dell’uomo a Sezze

Al momento del riconoscimento, il soggetto è risultato un 43enne e con la residenza a Sezze. Per lui sono scattate le manette, con il deferimento in stato di libertà: l’accusa nei suoi confronti è di occupazione abusiva d’immobile e danneggiamento. Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nei prossimi giorni l’uomo potrà chiarire la propria posizione con il magistrato. Il soggetto sarebbe già stato coinvolto in altri episodi illeciti all’interno delle case criminali, rendendosi protagonista di atti vandalici al fine dell’occupazione dei locali abitativi.