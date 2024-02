Cerveteri, avvistato un lupo italico la scorsa notte per strada

Spettacolare avvistamento per le strade di Cerveteri la scorsa notte: cittadini filmano la presenza di un lupo.

Particolare avvistamento nel territorio del Comune di Cerveteri, in provincia di Roma. Durante la notte tra il 14 e il 15 febbraio 2024, alcuni cittadini hanno avvistato un lupo aggirarsi per le strade della città. Una presenza subita immortalata con un video poi pubblicato sui social network, che nel giro di poche ore è diventato virale e ha incuriosito gli abitanti della località laziale.

Un lupo per le strade di Cerveteri

Tutto ha inizio per le strade di Cerveteri la scorsa notte, con la nettezza urbana impegnata pulire la strada e svuotare i bidoni dei rifiuti su largo Almunecar, rotatoria che collega via Settevene Palo e via Madonna dei Canneti. Un operatore ecologico, mentre era impegnato nel proprio turno notturno, si è accorto di una strana presenza a quattro zampe.

Prendendo il telefono e zoomando l’immagine, ha potuto scorgere come l’animale fosse grosso e non avesse assolutamente nulla della fisionomia di un cane, magari anche randagio. I colori del pelo grigio e l’aspetto indicavano la presenza di un lupo, specie che per secoli ha vissuto questo territorio e che negli ultimi decenni era emigrata in altre zone del Centro Italia per l’urbanizzazione della zona.

Il video sui social con il lupo

L’uomo per immortalare il momento e a distanza di sicurezza, trattandosi di un animale non addomesticato e probabilmente non abituato a convivere con la presenza dell’uomo, ha deciso di girare un piccolo video con il proprio smartphone. Presente con una collega di turno, filmano mentre l’animale attraversa la strada: sorprendentemente poi sulle strisce pedonali.

Il lupo sembra avvertire la presenza dei due uomini a più di una decina di metri di distanza, tanto che sembra osservarli a distanza per capire se avessero intenzioni ostili o meno. Dopo un breve sguardo di studio, l’animale volta le spalle e decide di proseguire la propria passeggiata altrove, forse alla ricerca di una femmina con il quale accoppiarsi e creare un branco.