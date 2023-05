Cerveteri senza acqua lunedì 8 maggio 2023: ecco a che ora e zone interessate

Cerveteri. Arriva proprio nelle ultime ore una comunicazione importante da parte di Acea Ato 2, attraverso la quale informa i cittadini del Comune di Cerveteri che è imminente l’avvio di una serie di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, lavori che comporteranno inevitabilmente l’assenza di acqua per almeno 5 ore su alcune strade cittadine. Gli interventi di manutenzione sono già programmati e previsti dalla tabella di marcia, si tratta di manovre necessarie per garantire nel tempo il corretto funzionamento delle condutture ed evitare che ci siano esplosioni o perdite, come spesso accade nel territorio. Inoltre, è indispensabile avere cura dell’acqua a disposizione, considerando il pericolo siccità che di solito in estate si affaccia in diverse aree del nostro Paese e del nostro territorio.

Cerveteri rimarrà senza acqua per 5 ore lunedì 8 maggio 2023

Importanti interventi di manutenzione alle condutture dell’acqua che sono previsti nel Comune di Cerveteri per la giornata di lunedì prossimo, 8 maggio 2023, a partire dalle ore 8.30, e che dureranno fino alle 13.00. Ovviamente, come conseguenza di tali manovre allo condutture dell’acqua cittadine, potranno verificarsi, come di consueto, evidenti abbassamenti di pressione, fino ad arrivare alla quasi totale mancanza del flusso in alcune aree specifiche del territorio comunale. Vediamo insieme, allora, quali saranno le zone interessate dagli interventi di manutenzione e fino a quali vie si estenderanno:

via Settevene Palo

via Passo Palo

Largo Michelangelo Buonarroti

Zone limitrofe.

Per tutti i casi di assoluta necessità, potrebbe anche essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Si tratta, ad ogni modo, di manutenzioni programmate assolutamente necessarie e fondamentali, soprattutto per prevenire gravi episodi e rotture delle condotte dell’acqua che potrebbero innescare danni e disagi assolutamente maggiori per tutta la comunità dei residenti e per le infrastrutture stesse.