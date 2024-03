Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2024? Le previsioni meteo

Contro ogni previsione, a Pasqua e Pasquetta potrebbe esserci bel tempo, ma ad alcune condizioni.

A Pasqua e Pasquetta piove. O forse no. Per domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile le previsioni climatiche potrebbero graziare i tanti italiani in partenza per le vacanze. Marzo è ancora pazzerello e il tempo potrebbe comunque riservare sorprese, ma le previsioni per ora sembrano essere favorevoli. Ecco cosa aspettarsi.

Previsioni meteo a Pasqua e Pasquetta: come sarà il tempo

Se prima a marzo si presagivano perturbazioni, il cielo nuvoloso potrebbe diradarsi, soprattutto sul Centro-sud e su Roma. Già dal fine settimana di Pasqua un promontorio del vasto anticiclone africano si allungherà verso l’Italia provenendo dalle coste del Nord Africa, allargandosi nel Mediterraneo centro-orientale. Potrebbero essere i primi accenni di calore stagionale, soprattutto al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori.

Le temperature a Pasqua

Bel tempo a Pasqua e Pasquetta 2024. Al momento le previsioni meteo sono favorevoli sotto le feste, con un deciso aumento delle temperature. Domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, con un po’ di fortuna, potremmo addirittura godere di 25-26° C.

Non sfidiamo però la sorte con scampagnate dell’ultimo minuto, perché il campo dell’alta pressione in realtà non è così granitico: dei grandi cicloni, già presenti nell’Oceano Atlantico, potrebbero fare capolino con aria più stabile in alta quota pilotata. Una situazione che riguarda soprattutto il pomeriggio di domenica 31 marzo, con improvvisi rovesci temporaleschi, prima sulle Alpi, poi anche sulle pianure settentrionali. Si tratterebbe sempre di un fenomeno isolato e di breve durata, ma non sono da escludere grandinate, considerata la discreta energia in ballo.Stesso trend per Pasquetta. La prima parte della giornata potremmo avere una fiammata calda e soleggiata al Centro-Sud, su Sicilia e Sardegna, per poi imprevisti metereologici nel pomeriggio, soprattutto al Nord.

In sostenza, da Venerdì Santo fino al giorno di Pasquetta, il tempo potrebbe risultare più stabile e con temperature in aumento ma con un “ma”. La presenza di una depressione atlantica sul Regno Unito potrebbe comportare infiltrazioni umide e instabili, col rischio che riescano a raggiungere una parte dell’Italia, soprattutto quella settentrionale. C’è un rischio di infiltrazioni umide e quindi con possibilità di qualche pioggia del 60%.