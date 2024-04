Chi è Amine Hafsa, il tiktoker (da 200 mila followers) fermato per droga a Tor Bella Monaca nel maxi blitz di ieri

Arrestato il trapper e tiktoker Amine Hafsa: il ragazzo è risultato in possesso di sostanze stupefacenti durante un blitz antidroga a Roma.

Il tiktoker Amine Hafsa è stato arrestato ieri a Roma. La giovane celebrità dei social, con oltre 200 mila followers su TikTok, è stato fermato ieri dai Carabinieri, dopo un blitz antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca. Il ragazzo è stato posto in arresto per detenzione di varie sostanze stupefacenti. Già nella giornata di oggi, il tiktoker verrà chiamato a rispondere alle accuse nel Tribunale di Roma a piazzale Clodio.

L’arresto per droga di Amine Hafsa

Tutto è partito dall’ennesima operazione antidroga delle forze dell’ordine nel quadrante di Tor Bella Monaca, che ha portato all’arresto complessivo di cinque spacciatori della zona. Tra questi anche Amine Hafsa, un 20enne molto famoso all’interno di TikTok e del mondo della trap romana. L’operazione per contrastare la piazza di spaccio nel quadrante di Roma Est, è stata condotta in sinergia tra Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, con oltre 100 uomini presenti nei controlli in quella zona della Città Eterna.

Il fermo per il tiktoker romano

Tra gli arresti effettuati nella zona di Tor Bella Monaca, spunta anche il nome del noto trapper. Gli agenti avrebbero colto in flagrante il tiktoker, mentre provava a vendere della droga all’interno del quartiere. Il ragazzo, per provare a sfuggire all’arresto, avrebbe provato disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola in un cespuglio. Un modo che comunque non è risultato efficace per evitare le manette e il conseguente processo in Tribunale.

La perquisizione su Amine Hafsa

Il ragazzo, conosciuto sul web e nel mondo musicale con il nome di Amine o Hafsus21, prima dell’arresto ha subito una perquisizione. Gli agenti intervenuto hanno trovato un’automobile a noleggio, che il ragazzo aveva affittato poco prima del fermo. Nella macchina, inoltre, è stata trova una grande quantità di droga. Tra le sostanze rinvenute, ci sono cocaina e crack, oltre a mille euro in contanti provenienti probabilmente dall’attività di spaccio.