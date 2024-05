Chi è Francesca Donato e cosa sappiamo sulle ultime ore di vita del marito Angelo Onorato

Giallo a Palermo sulla morte di Angelo Onorato, marito della parlamentare europea in forza alla Democrazia Cristiana Francesca Donato. Le indagini, cosa sappiamo al momento e l’identikit della politica. Le ultime notizie.

E’ stato trovato senza vita nella giornata di ieri Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato. Titolare di un negozio di arredamenti, il corpo dell’uomo è stata rinvenuto nella sua auto, parcheggiata nella zona di Via Ugo La Malfa a Palermo. L’allarme è stato lanciato dalla figlia che era riuscita a risalire alla posizione della macchina del papà con il GPS.

Le ipotesi sulla morte di Angelo Onorato: le ultime ore di vita

Omicidio, suicidio, perfino la tesi complottista sui social. Al momento gli investigatori non stanno lasciando nulla al caso e ogni pista resta aperta per dare un perché alla morte di Onorato. Per la famiglia però non ci sono dubbi: “Me l’hanno ucciso“, avrebbe riferito la moglie. La figlia, sui social, ha ribadito: “Mio padre non si è suicidato“. E un monito: “Nessuno osi dirlo“. Di certo c’è che l’uomo, che aveva 56 anni, è stato trovato in auto con una fascetta stretta attorno al collo.

Secondo quanto ricostruito dal CorSera l’uomo aveva avvisato la moglie “di avere un appuntamento con una persona di Capaci” prima di far perdere notizie di sé. La moglie, Francesca Donato, non vedendolo rientrare, avrebbe iniziato a quel punto a chiamarlo e a mandargli messaggi. Prima di fare la drammatica scoperta. Sulla vittima sarebbero state trovate tracce di sangue sulla camicia.

Cosa sappiamo sulla morte di Angelo Onorato

Se la tesi dell’omicidio si rivelasse fondata ad uccidere l’uomo potrebbe essere stato qualcuno salito in auto nel sedile posteriore della vettura. Nel veicolo tuttavia non sarebbero state trovate tracce di una colluttazione ma ciò chiaramente non esclude a priori la tesi della morte violenta, considerando che l’assassino potrebbe aver colto di sorpresa la vittima (e le macchie di sangue sulla camicia potrebbero confermare tale ricostruzione). In piedi però, anche se respinta subito dalla famiglia, la tesi del suicidio.

Chi è Francesca Donato

Francesca Donato è attualmente Eurodeputata in forza alla Democrazia Cristiana, con un passato recente tra le file delle Lega di Matteo Salvini. Di professione Avvocato, è originaria di Ancona (ma con la famiglia Veneta, ndr) e nella sua vita si è spostata in varie città italiane, anche e soprattutto a motivo del suo lavoro. E’ nota per le sue posizioni anti-euro, avendo fondato nel 2013 il progetto Eurexit. In anni recente è apparsa in numerosi talk in tv sposando le tesi ad esempio contro l’efficacia dei vaccini.

La vita privata, chi è la figlia Caterina Onorato

Con Angelo Onorato, rinvenuto senza vita come detto ieri, sabato 25 maggio 2024, si era sposato nel 1990. La coppia negli anni si era trasferita a Palermo dove ormai viveva da tempo. Carolina Onorato, figlia di Angelo Onorato e Francesca Donato, ha scritto sui social: