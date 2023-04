Choc a Latina: trovato il cadavere di un uomo all’ex Svar

Latina. Un ritrovamento drammatico e macabro, quello segnalato proprio nell’ultima ora di oggi, giovedì 13 aprile 2023, nel capoluogo pontino: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel sito dismesso dell’ex Svar, nella periferia nord della città. Le cause del decesso non sono ancora ben chiare, anche perché dal corpo non risultano forti evidenze, per il momento la prima ipotesi è quella dell’overdose.

Trovato un cadavere all’ex Svar di Latina

Un cadavere è stato ritrovato a Latina nel corso della giornata di oggi, giovedì 13 aprile 2023, intorno alle ore 15.00. Un primo pomeriggio che si è aperto con una scoperta macabra e drammatica. Il luogo del ritrovamento è ben noto alla cittadinanza: parliamo del sito dismesso dell’ex Svar che si trova a nord del Capoluogo. Precisamente il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nei pressi di Via Romagnoli. Per il momento le informazioni in merito sono molto vaghe, anche perché diversi sopralluoghi sono in corso proprio in questi momenti. Sappiamo però che il cadavere appartiene ad un uomo di origini straniere, il quale però, nei suoi vestiti non possedeva documenti necessari alla sua identificazione.

Le ipotesi sul decesso: overdose

Sulla causa del decesso, inoltre, poco si sa. L’ipotesi che per il momento gli inquirenti danno con maggiore concretezza è quella della morte per overdose. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante per constatare la situazione. Oltre a loro, anche il personale della Polizia Scientifica che ha eseguito un accurato sopralluogo in modo da avere un quadro completo della situazione e dell’eventuale dinamica. L’area in questione, quella prossima all”ex Svar, dopo questo drammatico ritrovamento, si conferma nuovamente tra quelle più degradate del capoluogo pontino. Eppure gli sforzi e i controlli da parte delle forze dell’ordine non sono mancati. Tuttavia, come in molti segnalano, continua ad essere un luogo non proprio salubre né tantomeno sicuro per la cittadinanza.