Choc a Marino, minaccia il nuovo fidanzato della ex con la motosega

Un’ira furente per gelosia che poteva sfociare in tragedia: un giovane ha pensato di vendicarsi sul “rivale” in amore munito di motosega.

Pene d’amore da dimenticare a colpi di motosega. Non è la scena di un film splatter, ma rischiava di diventarla: a improvvisare questo slancio di violenza gratuita un 17enne che ieri pomeriggio, lunedì 11 marzo, si è presentato a Marino al cospetto della sua ex ragazza e del suo nuovo fidanzatino munito di motosega. Momenti grotteschi e di terrore che potevano finire nel tragico.

Si presenta davanti alla ex e al nuovo fidanzato con una motosega

La minaccia è avvenuta in pieno luogo pubblico alle porte di Roma, più precisamente a Marino, nel parco di Villa Desideri. Qui il 17enne, incensurato e senza precedenti, ha pensato di guastare il momento romantico della sua ex e del nuovo ragazzo.

Dopo una discussione con il coetaneo, il 17enne è tornato a casa infuriato, pensando a una “rivalsa” e decidendo di presentarsi al cospetto del ragazzo una seconda volta, ma armato. Ha così sottratto dal capanno degli attrezzi da lavoro di casa una motosega, di proprietà del padre giardiniere, e ha allestito una nuova incursione al parco di villa Desideri, dove il “rivale” si trovava con gli amici.

A impedire una carneficina sarebbe stato il padre che, raggiunto il 17enne, lo avrebbe disarmato e gli avrebbe tolto la motosega dalle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marino, allertati tramite il 112. Quanto al ragazzo, vista la gravità dei fatti è stato denunciato alla procura della Repubblica per i Minorenni.