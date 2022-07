Choc in volo, due mongolfiere si scontrano: una precipita da 60 metri d’altezza

Luxor, Egitto. Proprio in queste ore le autorità egiziane hanno sospeso i voli in mongolfiera nell’antica città di Luxor. Il motivo è raccapricciante. Si tratta infatti di una scelta perentoria e precauzionale a seguito dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi e che ha visto finire in ospedale due persone.

L’incidente di Luxor in mongolfiera

Di fatto, nella località suddetta, qualche giorno fa, precisamente lunedì 18 luglio, una mongolfiera, con 28 turisti a bordo, è finita alla deriva atterrando rovinosamente a terra. Secondo le prime ricostruzioni di traiettoria, il pallone aerostatico avrebbe fatto una strana virata prima di colpire un’altra mongolfiera, anche questa carica di turisti.

Leggi anche: Roma, bloccata una spedizione di oltre 140 tonnellate di materiale tossico verso l’Egitto

A 60 metri di altitudine

L’incidente è avvenuto durante il volo della mongolfiera, ad un’altitudine di beh 60 metri dal suolo. Il pallone si sarebbe sgonfiato in fretta, provocando una rapida discesa che non ha mancato di provocare il panico tra i passeggeri. In Egitto, a quanto pare, gli incidenti in mongolfiera non sono rarissimi: nel 2013 a Luxor morirono 19 turisti.

Una lunga lista di incidenti

Un evento tragico, drammatico, certamente passato alla storia come l’incidente più mortale mai avvenuto in città. Ancora prima però, nel lontano 2009, sedici persone rimasero ferite quando un pallone colpì un ripetitore telefonico.

Per fortuna, questa volta il bilancio è meno catastrofico: due persone che erano a bordo sono rimaste ferite durante la caduta. Intanto, il governo egiziano ha fatto sapere che i voli in mongolfiera riprenderanno solo dopo il completamento delle indagini.