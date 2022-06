Ciampino, Emanuela Colella è la nuova sindaca

Ciampino, vince Emanuela Colella. Dai primi dati non ufficiali, la sfida tutta tra donne viene vinta dal centrosinistra guidato dalla candidata Emanuela Colella. Pur partendo con un leggero svantaggio dato dai risultati del primo turno (37.66% contro il 38,68% di Daniela Ballico), la sfidante vince contro l’ex sindaca.

Già dalle prime schede scrutinate si è visto un certo vantaggio, che si è andato man mano consolidato con l’aumentare delle sezioni ultimate.

Gioia ed entusiasmo nel comitato elettorale, dove sono già iniziati i festeggiamenti. Con grande sportività, Daniela Ballico ha fatto una telefonata di complimenti all’avversaria. I risultati ufficiali saranno resi noti a breve.

“La vita di ognuno di noi è fatta di emozioni e di esperienze, alcune negative alcune positive – ha dichiarato subito dopo aver avuto la certezza della vittoria – Una giornata di sole dopo tanta pioggia, un nuovo lavoro, un nuovo amore, il sorriso di qualcuno appena conosciuto, cose semplici di tutti i giorni. Ci sono poi quelle emozioni forti che rimangono con noi tutta la vita, quella di oggi è una di queste.

Questo momento qui, questo esatto momento ritratto in foto racchiude tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, il lavoro non solo mio ma di tante persone che si sono impegnate per riportare Ciampino sui binari della partecipazione, dell’ascolto, dell’amore, del buon governo.

Abbiamo vinto, abbiamo vinto grazie a Voi, a Voi che avete creduto in noi e che ci avete dato fiducia; questo è il più grande regalo che ci poteste fare, un regalo enorme che porta con sé anche tanta responsabilità.

Oggi festeggiamo, domani torneremo a lavorare ma non chiusi in una stanza o in un ufficio ma sempre in strada, come abbiamo fatto in questi mesi, perché solo tra le strade di questa Città si possono capire i suoi problemi e valorizzare le sue eccellenze. Grazie, mille volte grazie, è bello essere Sindaca di Ciampino perché Ciampino è bella”.