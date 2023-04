Ciampino in lutto: morto il Nino, il più bravo pasticcere della città

Ciampino piange la scomparsa di Antonino Balistreri, fondatore del Bar, caffetteria e pasticceria “Nino” di via IV Novembre. Da sempre punto di riferimento degli abitanti di Ciampino e dei Castelli Romani, il locale ha visto i suoi albori nel 1979 grazie a un giovane Nino, arrivato a Ciampino dalla Sicilia.

E come lui stesso ricordava, era arrivato in provincia di Roma con pochi centesimi in tasca, ma con tanti sogni, con suo padre. Poi era stato raggiunto dal resto della sua famiglia, riuscendo ad aprire la pasticceria che, nel tempo, era diventata una delle migliori della zona.

La scomparsa di Nino

E questa mattina, dopo una vita di lavoro, il triste annuncio, dato dai figli attraverso un post sulla pagina ufficiale della pasticceria. “Con immenso dolore vi comunichiamo che è venuto a mancare il Nostro Amatissimo papà NINO!”. I familiari hanno poi indicato anche la data del funerale. “Per tutti coloro che volessero dargli un ultimo saluto Vi aspettiamo lunedì 1° Maggio alle ore 10:30 nella Chiesa San Giovanni Battista“.

Immediatamente la notizia della scomparsa di Nino, conosciutissimo in paese e nei dintorni, si è diffusa. Grande il cordoglio da parte di amici e conoscenti, che lo definivano il “pasticcere più bravo di Ciampino”, oltre che una persona meravigliosa.