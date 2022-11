Ciampino. Ne avevamo parlato anche in un altro articolo di oggi, martedì 29 novembre 2022. La situazione nei pressi dell’aeroporto di Ciampino è davvero sconvolgente: tassisti, autisti, e soprattutto abusivi, sono alla continua ricerca di ”polli da spennare”, soprattutto turisti, poco avvezzi alle dinamiche territoriali. Non solo alzando i prezzi e le tariffe alle stelle, ma anche estorcendo letteralmente denaro, oppure tentando di imbrogliare lo stato con il Reddito di Cittadinanza. Il bollettino degli ultimi controlli messi in opera dalle autorità è letteralmente agghiacciante. Tra questi, anche due soggetti che continuavano ad operare tranquillamente pur percependo il reddito di cittadinanza.

Ciampino, tassisti selvaggi e fuori controllo: estorsioni ai clienti, tariffe alle stelle e corse saltate

Tassisti selvaggi a Ciampino

Solamente nel mese di Novembre i finanzieri hanno controllato 140 veicoli, elevate 32 infrazioni al codice della strada, identificato 156 persone. Tre tassisti hanno ricevuto delle conttravvenzioni per aver violato le norme del regolamento di scalo e sanzionati con multa complessiva di euro 6.184,00; Per gli stessi è stato inoltre richiesto provvedimento di sospensione/revoca ad esercitare l’attività presso l’aeroporto di Ciampino. Tre persone sono state denunciate per uso di sostanze stupefacenti ed una per uso di sostanze alcoliche. Ai quattro, tra cui un Ncc, è stata ritirata la patente. Ma non finita qui.

Percepivano il Reddito di Cittadinanza

Come anticipato, infatti, un tassista è stato denunciato per estorsione ai danni di un cliente straniero, e altri due colleghi, sono stati rilevati in quanto percettori del Reddito di Cittadinanza, e questo nonostante fossero effettivamente occupati e continuassero ad operare nei pressi dell’area aeroportuale. Per questo motivo i due, un uomo e una donna, sono stati denunciati alla procura della repubblica di roma per il reato di truffa ai danni dello Stato.