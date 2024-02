Cibo avvelenato al parco: caccia al killer dei gatti di Guidonia

Polpette avvelenate nella zona di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma: morta una gattina nel quartiere Pichini.

Terrore nei padroni di animali per le strade di Guidonia Montecelio, piccolo Comune nella provincia di Roma. Da diversi giorni i residenti riscontrano la presenza di polpette avvelenate nella zona comunale, con queste trappole che nei giorni scorsi sono arrivate a uccidere anche un gatto casalingo di una famiglia residente nel territorio di Guidonia.

Le polpette avvelenate a Guidonia

Come racconta Il Messaggero, il gatto avvelenato apparteneva a una famiglia residente nel quartiere di Pichini. Dopo l’episodio, la Polizia Locale di Guidonia si è messa alla ricerca dei killer che stanno spargendo polpette avvelenate nella zona. L’obiettivo è anche quello di tutelare due cani randagi della zona, che comunque sono molto conosciuti e soprattutto buoni coi residenti di quel quadrante cittadino.

L’uccisione del gatto a Guidonia

La vicenda dell’uccisione della gattina, di nome Luna, è raccontata dagli stessi ex padroni. La micetta al momento del decesso aveva quattro anni. Secondo i riscontri del veterinario che ha provato a salvargli la vita, la gatta avrebbe ingerito una polpetta avvelenata nella zona dove abitava, ovvero nei pressi di via Guido Reni nel quartiere Pichini.

Le sofferenze della gattina prima del decesso

Nonostante l’immediato intervento del veterinario per provare a salvare a vita del felino, per la gattina ogni sforzo si è rivelato vano. Infatti l’animale ha vissuto diversi giorni di agonia, considerato come i danni del veleno non è stato possibile arrestarli. In tal senso, a stroncare l’animale sarebbe stato una polpetta da duplice composto: alla carne di animale, sono state ritrovate tracce anche di veleno per topi.

Il killer dei cani a Villanova

Sempre nel Comune di Guidonia Montecelio, la preoccupazione sarebbe avvertita anche nella frazione di Villanova. Qui si troverebbero in pericolo due cuccioli di cane randagio, entrambi di un anno. Una persona con problemi psichiatrici da diverso tempo gli starebbe dando la caccia, utilizzando anche delle polpette avvelenate.