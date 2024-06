Ciclista cade malamente nel sentiero di Palombara Sabina: interviene l’elisoccorso

Ciclista cade in un sentiero sterrato a Palombara Sabina: sportivo soccorso dai soccorritori e l’elisoccorso

Brutta caduta per un ciclista, caduto malamente durante un escursione dentro Palombara Sabina. Secondo i rilevamenti effettuati, l’uomo stava attraversando un sentiero sterrato, quando per motivi da chiarire è caduto dal sellino e ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, che per portarlo fuori dall’area boschiva hanno avuto bisogno dell’intervento dell’elisoccorso: elicottero che, successivamente, poi l’ha trasportato presso una struttura sanitaria specializzata in ortopedia a Roma.

Ciclista cade su un sentiero a Palombara Sabina

L’uomo era a bordo della propria mountain bike, impegnato ad affrontare il Sentiero 138: come visibile sul web, il percorso collega numerose aree turistiche e naturali del territorio comunale. Mentre affrontava il sentiero Palombara Pratone, l’uomo è caduto dalla propria bicicletta sportiva: un colpo molto violento, che avrebbe interessato la zona della schiena e probabilmente procurato una grave frattura alle gambe. Nonostante il dolore, l’uomo è rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare i soccorsi attraverso il cellulare per essere aiutato.

I soccorsi verso l’uomo

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, che hanno potuto costatare le gravi condizioni dell’uomo. Essendo impossibilitato a muoversi, i soccorritori hanno deciso d’imbracare il ferito e poi caricarlo sull’elisoccorso. L’uomo è stato imbracato dopo essere stato disteso su una barella spinale, accompagnato da un elisoccorritore. Una volta in posizione, il ferito è stato sollevato a bordo del mezzo aereo. L’elicottero, una volta effettuata l’operazione di salvataggio, ha trasportato l’uomo presso un ospedale attrezzato nella zona di Roma. Al momento è stato ricoverato in codice rosso, con la prognosi che rimane riservata ai soli familiari.