Ciociaria, trovato cadavere sui monti delle Mainarde

Il cadavere di un uomo è stato rivenuto sui monti delle Mainarde, in località Rifugio, nel territorio del comune di Acquafondata, in provincia di Frosinone (Ciociaria). Il corpo presenta diverse lesioni e sul terreno sono presenti molte tracce di sangue. E’ successo nella tarda mattinata di sabato 27 gennaio 2024. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo.

A trovare il cadavere, stando alle prime frammentarie informazioni, sono state alcune persone salite in montagna per un’escursione. Hanno immediatamente dato l’allarme ai carabinieri, intervenuti sul posto con gli uomini della compagnia di Cassino e quelli del reparto investigativo di Frosinone.

Cosa è successo sui monti della Ciociaria sabato 27 gennaio 2024

Con gli agenti ha operato anche il medico legale Franca Vallerotonda per un esame esterno della salma nel tentativo di identificare la persona deceduta, le cause della morte e l’origine delle ferite sul corpo, nonché l’orario del decesso. Le indagini vengono coordinate dalla procura di Cassino.

Ruba una 500 a Roma, scatta l’inseguimento sull’A1: ladro di auto arrestato in Ciociaria

Un furto d’altri tempi, con tanto di inseguimento testa a testa. Non siamo dentro Fast & Furious, ma il mito della velocità contagia anche le strade della Capitale. Un uomo ruba una 500 e per sfuggire alle autorità comincia a correre. Guarda la strada e segue l’istinto, meno i cartelli che lo portano fuori le mura capitoline: non resta altro che imboccare l’autostrada sperando di seminare le autorità.

Inseguimento sull’A1: 500 rubata contro le auto della Polizia, testa a testa in autostrada

Impresa che riesce anche per qualche chilometro, fino a quando gli agenti della sottosezione di Polizia stradale non hanno ricevuto una segnalazione da Roma. In quel momento l’unione ha fatto la forza: si sono posizionati sulla carreggiata sud dell’autostrada A1. Il veicolo rubato è stato visto sfrecciare presso il casello di Ferentino, ma ormai era nel raggio d’azione delle Forze dell’Ordine.