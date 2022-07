Si nasconde in bagno per filmare una 13enne durante la doccia: aggredito dai passanti

Circeo. Si era nascosto in un angolo, con la camera puntata su di lei mentre si faceva la doccia in un campeggio del Circeo. Poi ha iniziato a filmare tutta la scena. Era così talmente assorto dal suo compito che nemmeno si è accorto che diversi bagnanti lo avevano notato e che si stavano avvicinando con fare minaccioso per aggredirlo.

Filma una 13enne dotto la doccia al Circeo

Il tutto si è consumato in pochi minuti, all’interno di un rinomato campeggio del Circeo, sulla costa pontina. Alla fine, solamente l’intervento dei carabinieri di Terracina ha evitato il linciaggio.

Ora l’uomo è accusato di aver filmato una ragazzina di 13 anni mentre era intenta a farsi la doccia. L’episodio si è verificato in un camping di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Protagonista un uomo di cinquant’anni residente a Frosinone, come confermato anche da Il Fatto Quotidiano, che si trovava nella stessa struttura dove la minorenne era in vacanza con la famiglia.

L’aggressione dei passanti e il fermo dei Carabinieri

Ad accorgersi della macabra dinamica è stata la stessa giovane per prima, la quale, accortasi che l’uomo la stava spiando e riprendendo con lo smartphone, ha urlato richiamando l’attenzione di altri turisti presenti che lo hanno immediatamente scovato e fermato.

Poi, successivamente, l’uomo ha rischiato di essere linciato, e solo l’intervento dei carabinieri – allertati dai genitori della vittima –ha scongiurato il peggio. Il soggetto, infine, è stato prelevato e gli è stato sequestrato il cellulare. Ora saranno le indagini a chiarire che cosa sia successo.