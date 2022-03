Ciro Immobile saluta così il piccolo Alessio, morto a soli 6 anni: «Mi mancherai»

Dramma a Sezze dove un bimbo di soli sei anni si è arreso alla grave malattia che lo aveva colpito ormai da tempo. Una storia che aveva commosso tutti, compreso il campione della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile che lo aveva incontrato nei mesi scorsi. Poco fa, con una storia su Instagram, lo stesso Immobile ha voluto postare un messaggio per salutare il piccolo tifoso laziale.

«Hai lottato come un leone – si legge nel messaggio – mi mancherai. Ciao campione fai buon viaggio», queste le parole del centravanti biancoceleste.è già stata visualizzata migliaia di volte ed è diventata virale sul web in poco tempo.

Anche il primo cittadino di Sezze, Lidano Ludici, ha voluto ricordare Alessio. «Un dolore straziante, un piccolo angelo è salito al cielo troppo troppo presto. La città di Sezze si stringe intorno alla famiglia. Domani sarà proclamato lutto cittadino», ha dichiarato il Sindaco.

Chi era Alessio il bambino morto in provincia di Latina

Da tempo il piccolo di appena sei anni stava lottando contro una grave malattia. Per lui era stata organizzata anche una raccolta fondi che aveva messo insieme in poco tempo oltre 12mila euro. Un aereo, a questo proposito, era riuscito a volare sopra i cieli pontini con la scritta “Alessio il vero supereroe sei tu”. Purtroppo però alla fine Alessio non ce l’ha fatta. La Redazione de Il Corriere della Città si stringe al dolore della famiglia.