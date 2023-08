Cisterna, botte e minacce di morte alla compagna davanti alla figlia: “Era sempre ubriaco, ha provato anche violentarmi”, 

Gravi episodi di violenza domestica a Cisterna di Latina. Vittima della vicenda, purtroppo, una donna, in balia costantemente degli atteggiamenti del proprio compagno. Un uomo, secondo il racconto della signora, costantemente ubriaco e incapace di controllarsi, che anche davanti agli occhi della figlia, non si risparmiava a botte, minacce di morte e tentativi di stupro.

Una vicenda di violenza domestica a Cisterna di Latina

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Cisterna di Latina, in ottemperanza all’ordinanza numero 3645/23 PM e 2723/GIP emesso in ordine ai reati di maltrattamento in famiglia e violenza sessuale dall’Ufficio GIP del Tribunale di Latina, hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero. La misura cautelare veniva adottata dal signor A.G., a seguito delle indagini svolte in ordine alle querele sporte dall’ex moglie, vittima di comportamenti violenti, prevaricatori e offensivi, attuati dall’arrestato su un lasso di tempo prolungato nell’ambito del contesto familiare.

Le violenze compiute contro la compagna di vita

Tali violenze, riferite dalla donna come consistenti principalmente in percosse e minacce di morte, sarebbero insorte già dal 2018 anche in presenza della figlia minore, quali conseguenza dell’eccessivo uso di alcol. La furia dell’uomo si rivolgeva talvolta anche contro le porte di casa e varie suppellettili, distrutte nei momenti di raptus.

I tentativi di violenza sessuale ai danni della donna

Le querele sporte erano inoltre corredate da certificazioni mediche attestanti le lesioni riportate a seguito delle percosse. Infine, in due circostanze, l’uomo avrebbe cercato di abusare sessualmente di lei, palpeggiandola nelle parti intime sebbene ostacolato dalla resistenza della vittima. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ancora episodi di violenza domestica in Italia

Nella Cisterna di Latina che approva le strisce rose per le donne in gravidanza, la realtà sulla violenza domestica in Italia è grave. L’ultimo fatto nella zona pontina, dove anche qui una donna straniera è stata vittima delle violenze carnali del marito, che ogni sera la maltrattava stordito dal massiccio utilizzo di sostanze stupefacenti.