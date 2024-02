Civitavecchia, arrestato pusher con 2 kg di hashish e munizioni

Spericolato inseguimento per le strade di Civitavecchia, in provincia di Roma: arrestato pusher con 2 kg di cocaina nello zaino.

Ancora inseguimenti per le strade della provincia di Roma, questa volta in un episodio avvenuto nel Comune di Civitavecchia. La vicenda, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’arresto di un pusher attivo sulla zona del Litorale Romano. Le manette sarebbero arrivate dopo un inseguimento spericolato in macchina, con lo spacciatore che avrebbe provato a non essere arrestato dalle forze dell’ordine.

L’arresto dello spacciatore a Civitavecchia

Tutto è accaduto nella giornata di martedì 6 febbraio 2024, quando a un’automobile viene chiesto di fermarsi all’Alt nella zona di Civitavecchia. La vettura, però, decide di forzare il pattugliamento dei poliziotti, dando così avvio a uno spericolato inseguimento per le strade della famosa località balneare laziale.

Che qualcosa non andasse, gli agenti di Polizia lo avevano compreso: durante l’inseguimento, il sospetto guidatore lancia dal finestrino uno zaino, risultato poi essere pieno di droga.

Lo zaino lanciato fuori dal veicolo

Forse per non lasciare nessuna prova della sua attività illecita attorno al mondo della droga, il pusher prova a sbarazzarsi dello zaino di lavoro lanciandolo dal finestrino della macchina. Gli agenti hanno subito recuperato la borsa, trovandola piena di droga e munizioni. All’interno dello zaino, infatti, il pusher trasportata oltre 2 kg di cocaina in panetti e 5 proiettili per una calibro 22.

L’arresto del pusher

Al momento dell’arresto dello spacciatore, avvenuto pochi minuti dopo il ritrovamento dello zaino, addosso gli sono stati trovati 457 euro. Soldi che non ha saputo giustificare, probabilmente provenienti dall’attività di spaccio. L’uomo, risultato un 26enne albanese, non era nuovo all’arresto. Già in passato era stato posto in stato di fermo dalle forze dell’ordine, per reati sempre legati alla sfera delle sostanze stupefacenti nella zona del Litorale Romano.

Al momento del fermo dalle forze dell’ordine, il 26enne è stato trovato anche alla guida senza patente. È stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.