Civitavecchia, brucia nella notte una palazzina: coinvolte anche auto e scooter

Civitavecchia. Paura e tensione in piena notte per una chiamata arrivata alla centrale dei Vigili del Fuoco a Civitavecchia. Un incendio è divampato in un edificio della zona Campo dell’Oro, intorno all’1.30 di questa notte. Il fumo si è levato in aria, mentre le fiamme continuavano a bruciare all’interno di un’autorimessa al civico 1 di via Veneto. Oltre all’edificio, è rimasta coinvolta anche un’auto parcheggiata nei pressi e uno scooter.

Fiamme a Civitavecchia nella notte

C’è stato poi il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco della caserma Bonifazi che ha risolto la situazione. Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti accertamenti. La rapida ed efficace azione dei Vigili del Fuoco contro le fiamme ha fatto in modo che l’edificio non subisse ulteriori danni. Per fortuna, poi, nessuno era nei paraggi, dunque nessun ferito.