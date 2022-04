Civitavecchia, evadono i domiciliari e svaligiano due negozi: monopattini, cosmetici e alimenti

Civitavecchia. Erano agli arresti domiciliari e, almeno in teoria, non potevano muoversi di casa, ma hanno comunque deciso di prendere una boccata d’aria. Forse il clima, il sole, la brezza, tante le variabili che spingono l’uomo ad uscire e mettere il naso fuori di casa. Ma loro, nello specifico, non dovevano farlo.

Coppia evade i domiciliari a Civitavecchia per compiere una rapina

Nella mattinata di ieri, durante un consueto controllo, i Carabinieri hanno scoperto che i due avevano lasciato la propria abitazione senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Una coppia, 47enne lui e 36enne lei, entrambi italiani del posto e già sottoposti alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Sono gravemente indiziati dei reati di evasione, ricettazione e furto aggravato, continuati ed in concorso tra loro.

La rapina in due negozi della zona

Questa volta è stato il caso ad applicare la bilancia della giustizia: infatti, i due complici e ”colleghi” di domicilio sono stati riconosciuti da un’altra pattuglia mentre si aggiravano in maniera sospetta tra alcune automobili in sosta sulla Via Pietro Nenni. Ma non si sono limitati a prendere aria fresca. Di li a poco hanno anche svaligiato un negozio di cosmetici ed uno di generi alimentari per un valore complessivo stimato della refurtiva pari a circa Euro 400,00. I militari, a quel punto sono intervenuti immediatamente, bloccandoli con le mani nel sacco. Infine, durante la perquisizione della loro abitazione, i militari hanno trovato in loro possesso anche un monopattino elettrico del valore di 1.000 euro, anch’esso provento di furto.