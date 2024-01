Civitavecchia, vede i poliziotti e getta la droga in un’aiuola: arrestato

Continua la lotta da parte della polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’attenzione dei militari si è rivolta alla zona di Civitavecchia. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo.

I poliziotti del commissariato di Civitavecchia hanno arrestato un 50enne italiano perché indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo a Civitavecchia il 24 gennaio

L’uomo era già stato seguito dagli agenti nei giorni precedenti al fatto. Poi, nel corso del pomeriggio del 24 gennaio 2024, hanno fermato il sospettato. I poliziotti sono intervenuti durante il loro servizio di osservazione ed appostamento nel momento in cui hanno notato l’uomo scendere da una macchina sulla quale viaggiava in compagnia di una donna. L’uomo, dopo aver percorso a piedi un vicolo senza uscita, ha gettato, con fare circospetto, un involucro all’interno di un’aiuola a bordo strada.

Una volta fermato ed identificato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti, è stato recuperato anche l’involucro, al cui interno c’era mezzo etto di cocaina. Per l’uomo, quindi, è scattato l’arresto, poi convalidato anche dall’Autorità Giudiziaria. Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Adm e Finanza devolvono 4.500 capi di abbigliamento in beneficenza

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha consegnato alla Guardia di Finanza Gruppo di Taranto circa 4500 capi di abbigliamento per donna per la successiva devoluzione alla Caritas Diocesana di Taranto, alla Casa Circondariale di Taranto e alla Caritas Diocesana di Bari-Bitonto.

Il vestiario sequestrato a Civitavecchia

Il sequestro del vestiario, effettuato nei pressi di Civitavecchia, era stato eseguito congiuntamente dalla Guardia di Finanza di Taranto e dall’Ufficio delle Dogane di Taranto, a seguito di una specifica attività investigativa concernente il monitoraggio della movimentazione di containers provenienti da paesi asiatici.