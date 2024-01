Clochard fermato per violenza sessuale alla stazione Termini di Roma

Ennesimo episodio di degrado alla stazione Termini di Roma: clochard si rende responsabile di un violenza sessuale verso una turista.

Ennesimo episodio di degrado e delinquenza nel quadrante della stazione Termini di Roma, dove una donna è stata vittima di una violenza sessuale da parte di un clochard della zona. L’episodio si è svolto tra piazza dei Cinquecento e la galleria commerciale della nostra struttura ferroviaria, con il senzatetto marocchino che prima avrebbe pedinato la sua vittima e successivamente avrebbe provato a palparla in pubblico.

Violenza sessuale alla stazione Termini: la vicenda

La vittima è risultata essere una giovane ragazza del Madagascar, venuta a Roma per una vacanza. Quella che doveva essere una settimana all’insegna dell’arte e del relax, per la donna si è rivelata un incubo da cui fortunatamente è riuscita a uscire grazie alla presenza dei vigilantes dentro la stazione Termini.

Mentre si trovava su una panchina nei pressi della stazione Termini, un clochard marocchino avrebbe cominciato a molestarla. Prima con avances, poi provando addirittura a molestarla. La donna, spaventata, aveva provato a scappare all’interno della galleria commerciale della stazione per seminare l’uomo, ma anche qui il senzatetto avrebbe provato prima a strattonarla per un braccio, per portarla di forza in qualche punto appartato nei pressidi Roma Termini, e successivamente palparla nella zona dei seni e del fondo schiena.

Violenza sessuale alla stazione Termini: l’intervento dei vigilantes

La fortuna della ragazza, per non essere abusata dal nordafricano, è stato il passaggio di un vigilantes all’interno della galleria commerciale della stazione, che subito si è messo a difesa della ragazza. L’azione della guardia giurata ha messo prima in fuga il clochard, poi ha permesso di chiamare i servizi di soccorso, con l’arrivo dei Carabinieri nella stazione.

Violenza sessuale alla stazione Termini: l’arresto del clochard

Grazie alla testimonianza della stesso vittima e successivamente dei testimoni, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire l’identità del soggetto, risultato poi essere un clochard noto tra la zona dell’Esquilino e San Lorenzo per aver creato in passato problemi di ordine pubblico. L’uomo è stato individuato nei pressi della stazione Termini, dov’è stato bloccato e posto in arresto.