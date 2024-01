Coca cola ‘scarica’ Chiara Ferragni: spot pubblicitario sospeso

Dopo Safilo, stavolta tocca alla Coca Cola. Chiara Ferragni era stata scritturata dall’azienda per uno spot che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio. Ma dopo il caso Balocco, ci ha ripensato.

Le parole su Instagram di Chiara Ferragni

“Mi siete mancati” e “vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi”. Chiara Ferragni, dopo giorni di silenzio seguiti al caso dei pandori Balocco, torna sui social con una foto in cui appare sorridente e un messaggio scritto, e lo fa per ringraziare i suoi sostenitori.

“Vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social – scrive l’influencer apparsa l’ultimo dell’anno in un video postato dal marito Fedez -. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.

L’influencer chiude definitivamente il periodo di assenza dai social

Dopo il messaggio in cui ringraziava tutti coloro che le sono stati vicino nei giorni scorsi, Chiara Ferragni sembra chiudere definitivamente il periodo di assenza dai social dopo il caso Balocco, tornando a postare immagini sorridenti di vita quotidiana. Nelle storie di Instagram, ha condiviso alcuni post di sua madre Marina Di Guardo, in cui appare sorridente con la figlia Vittoria a Milano.

Meloni: “Chiara Ferragni? Lavorare su trasparenza nella beneficenza”

“C’è una questione di trasparenza sulla beneficenza, su cui forse bisogna lavorare” affinchè il caso singolo “non impatti sulla beneficenza: capire quali sono oggi le regole di trasparenza ed eventualmente immaginarne di migliori potrebbe essere utile per tutti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno parlando del caso Ferragni. Sul ritorno sui social dell’influencer “non ho nulla da dire”, ha risposto la presidente del Consiglio.